Los argentinos se avergonzaron de arreglar partido con Uruguay en 2001: Córdoba

Iván Ramiro Córdoba se refirió al partido “arreglado” entre Uruguay y Argentina en el 2001 que dejó a Colombia fuera del Mundial Japón - Corea 2002.

El exdefensor manifestó que fue muy “evidente” que Argentina y Uruguay arreglaron el último partido de las Eliminatorias previas al Mundial de Japón - Corea 2002.

Cabe recordar que a ese partido, que se disputó en el estadio Centenario de Montevideo y comenzó 10 minutos después que el de Colombia, Argentina llegó clasificada para el mundial de Japón - Corea 2002, mientras que Uruguay necesitaba un punto para jugar un repechaje y dejar afuera al combinado nacional.

El resultado fue 1 a 1, con goles de Darío Silva y Claudio López, y con ese marcador la "celeste" se ganó el derecho de enfrentar a Australia, a quien le ganó y clasificó para un mundial tras dos frustraciones.

“Los mismos periodistas argentinos, sonrojados, me pedían disculpas porque fue muy evidente que estaba arreglado el partido entre Argentina y Uruguay para dejar eliminada a Colombia (…) Me esperaban en el aeropuerto y me pedían perdón por lo que hizo su selección”, dijo.

“Muchas veces lo hablamos con Javier Zanetti, ellos realmente se avergüenzan porque fue demasiado evidente lo que hicieron (…) Muchos jugadores mandaban el balón para adelante y otros para atrás. Era algo que estaba cuadrado”, manifestó.

Córdoba expresó que "el mismo fútbol se encargó de cobrar ese “arreglo a los argentinos", al quedar eliminados en la primera ronda del Mundial de Corea y Japón en 2002.

Finalmente, el defensor lamentó que la Federación tuviera poco peso en Suramérica para impedir ese “amaño” que dejó fuera del sueño mundialista a la ‘tricolor’.