Los secretos del éxito del Barcelona en la era de Joan Laporta

Joan Laporta explicó cómo fue el proceso durante su mandato para que el Barcelona se posesionara como uno de los más grandes clubes en los últimos años.

Publicidad

“Yo tuve la enorme suerte de tener una amistad con Johan Cruyff, eso me sirvió mucho (…) construimos un modelo que estaba basado en cuatro pilares que fueron sólidos y hoy en día estamos viendo lo que construimos en forma sólida del 2003 al 2011. Se consiguieron muchos éxitos, pero para mí lo que me ha llenado de orgullo es que el Barcelona es querido en el mundo”, aseguró.

El hombre que consiguió dos Liga de Campeones, cuatro campeonatos de liga, una Copa del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, tres supercopas de España y tres copas de Cataluña está en Colombia para contar detalles de cómo logró conseguir seis títulos en un mismo año.

Publicidad

“Me llena Colombia. Es un evento que me hace ilusión, que será en el Valle del Cauca, gracias a la invitación que he recibido de la gobernación del departamento. Me invitaron para dar una conferencia, para explicar experiencias de mi vida profesional, explicar cómo lo hice”, contó el expresidente del Fútbol Club Barcelona.

Publicidad

Laporta explicó cómo fue el proceso para fichar a Messi, quien hoy es considerado el mejor jugador del mundo.

“Para mí el mejor jugador de la historia es Messi (…) pero la política es que se convirtieran en personas formadas y grandes futbolistas. Leo es una gran persona y yo diría que es una gran futbolista y mejor persona”, dijo.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: