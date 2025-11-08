Luis Díaz juega con Bayern Múnich: dónde ver EN VIVO vs. FC Unión Berlín

El nombre de Luis Díaz sigue resonando con fuerza en el fútbol europeo, y con razón. El delantero guajiro se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del Bayern Múnich, el equipo más ganador de Alemania y uno de los grandes candidatos a levantar la Champions League. Su nivel y su impacto en el campo lo han convertido en un referente del club bávaro, generando orgullo entre los colombianos que siguen su desempeño jornada tras jornada.

Sin embargo, esta semana la atención se centró en un episodio menos grato. La expulsión que sufrió en el último partido de Champions ante el PSG, tras una fuerte entrada que terminó con la lesión de Achraf Hakimi, desató controversia. Aunque el técnico Vincent Kompany y varias figuras del fútbol defendieron al colombiano, señalando que se trató de una acción fortuita, la sanción y la discusión mediática siguen abiertas. La buena noticia es que el castigo aplica únicamente para la competencia europea, por lo que Díaz podrá estar disponible para el compromiso de liga de este sábado.

Lesión de Hakimi. Foto: AFP

Dónde y a qué hora ver HOY EN VIVO el partido FC Unión Berlín vs. Bayern Múnich

El equipo de Kompany vuelve a la acción en la Bundesliga con el objetivo de mantener su racha invicta. Este sábado 8 de noviembre, el Bayern visitará el estadio An der Alten Försterei para enfrentar al Unión Berlín, en el marco de la décima jornada del campeonato alemán.



El encuentro pondrá frente a frente al líder del torneo y a un conjunto berlinés que se ubica en la mitad de la tabla. El choque promete ser atractivo, con los locales buscando frenar al imparable conjunto bávaro. Este será un nuevo examen para Luis Díaz, quien afronta el reto de brillar en una de las ligas más competitivas del mundo.

Para los aficionados colombianos que no quieren perderse ni un minuto del partido:



Hora en Colombia: 9:30 a.m.

Transmisión: ESPN y la plataforma streaming Disney Plus

Luis Díaz busca revancha con Bayern Múnich en la Bundesliga

Tras la polémica en París, Díaz tiene la oportunidad de concentrarse nuevamente en el objetivo principal: seguir aportando goles, asistencias y liderazgo al Bayern. Cada partido es una vitrina para demostrar su madurez futbolística y reafirmar por qué es uno de los jugadores latinoamericanos más destacados del momento.

El fútbol, como suele decirse, no da tregua. Y Luis Díaz, acostumbrado a superar la adversidad, sabe que cada jornada es una nueva oportunidad para brillar y dejar su huella en Europa.

