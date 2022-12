Maradona fue un crack, pero está a años luz de Messi: Sergio Ramos

El capitán de la selección española Sergio Ramos consideró que el mítico exfutbolista argentino Diego Maradona es 'un crack', pero está a "años luz del mejor jugador argentino" que es Messi, después que el 'Pelusa' afirmara que Ramos no es 'crack'.

"Maradona es un grande, es un crack, no voy a valorar las opiniones personales, a mi sí que me parece él un crack", dijo Ramos a varias radios españolas en la madrugada del jueves en la zona mixta tras el partido del grupo B mundialista, que la 'Roja' sufrió para ganar 1-0.

"Pero el fútbol argentino sabe perfectamente que Maradona está a años luz del mejor jugador argentino que para mí es Leo Messi", concluyó Ramos, respondiendo a unas declaraciones de Maradona, en las que mostraba sus preferencias por el uruguayo Diego Godín.

"El otro día me decían, y yo no quiero entrar en polémicas, Ramos es 'crack', y yo digo 'no', Godín es 'crack'", había afirmado Maradona en la cadena Telesur.

"Godín es crack, que te defiende, que te manda, que te hace gol, que sale campeón, que no te falta un partido", dijo Maradona, concluyendo que "para mí, ese es crack".