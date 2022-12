Mbappé por fin habló sobre la celebración de Argentina y le dejó un mensajito a Messi

Este miércoles, 28 de diciembre, el club francés PSG logró un triunfo agónico ante Racing de Estrasburgo,un 2 a 1 en el que el protagonista del partido fue su delantero Mbappé.

Tras el encuentro, el futbolista no sólo habló acerca de su reciente victoria, también rompió el silencio y se refirió a la derrota de Francia en la final del Mundial Qatar 2022 ante la selección Argentina.

Aprovechó la oportunidad para dejarle un mensaje a Lionel Messi, capitán argentino y su compañero en el PSG: "Hablé con él después del partido, lo felicité porque era la búsqueda de su vida para él. Para mí también, pero fallé, así que siempre tienes que ser un buen jugador. Esperaremos a que regrese Leo para volver a ganar partidos y marcar goles", dijo.

Continuó aclarando que la celebración del equipo argentino no era algo de lo que le correspondía hablar, sobretodo, del escándalo que provocó 'Dibu' Martínez al poner la cara del jugador francés en un bebé: "Las celebraciones no son mi problema. No hay que malgastar energías en cosas de poca importancia, lo importante es dar lo mejor de mí por el club”, afirmó.

La derrota en la final del Mundial aún causa tristeza en Mbappé, sin embargo, aseguró que empieza a olvidarlo y a concentrarse en su futuro: "Fueron horas complicadas, pero se siente bien reencontrarse después de una victoria, tener un vínculo con la afición, con el club, con los compañeros. Hacerlo mientras se gana siempre es más fácil".

