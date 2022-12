Me gustaría dejar abierta la ilusión y el deseo de retirarme en Santa Fe: Seijas

Luis Manuel Seijas pasó por los micrófonos de El Camerino y habló sobre su situación actual con el Inter de Portoalegre, que le comunicó que no contarían con él en la siguiente temporada, y de Santa Fe, equipo al que quiere regresar en Colombia.

Publicidad

El mediocampista contó que lo primero que hizo cuando el Inter le comunicó que no contaría con él fue llamar a César Pastrana, presidente de Santa Fe, porque siempre ha tenido una buena relación con él y con el equipo.

Durante año y medio, el jugador estuvo en contacto con Pastrana, quien le manifestaba que “cualquier cosa que pasara le avisara”.

Publicidad

Con respecto a la situación con el técnico de Santa Fe, el jugador manifestó que no quiere entrar en polémica: “me parece que está accionando como tiene que ser, pero me comunicaron que el profe (Gregorio Pérez) no veía que me necesitaba entonces hasta ahí quedó el tema”.

Publicidad

Le podría interesar: Santa Fe le cierra la puerta al regreso de Seijas

Su futuro está incierto porque no contempla la opción de regresar a su país, Venezuela, porque “desgraciadamente” pasa por una situación difícil y debe pensar en su futuro y en el de sus hijos.

Publicidad

Menciona que tenía ganas de volver a hacer parte de los ‘cardenales’, aunque advierte que, si no se da, su cariño por el club igual permanecerá intacto.

Publicidad

“Pensándolo bien si no se dio ahora se dará más adelante y si no se da no importa, eso no condiciona el sentimiento y el cariño que tengo por Santa Fe y por Bogotá”, enfatizó.

Llegar a otros equipos colombianos tampoco es una opción, “jugar en otro equipo en Colombia sería muy difícil (…) a veces hay promesas que algunos jugadores hacen que no pueden cumplir, pero no he tenido la suerte y la bendición de incumplir mis palabras”.

Publicidad

En los últimos días se ha rumorado que Gerardo Pelusso lo quiere en el Deportivo Cali, sin embargo, Seijas dijo que, si bien habló con el uruguayo, no fue de algo concreto. “Me dijo que lo mantuviera al tanto de mi situación y eso fue lo que hice, pero no llegó a más de eso”.

Publicidad

También tuvo palabras sobre la llegada de Yerry Mina al Barcelona y dijo que le alegra por él y por su familia, “porque siempre fue un muchacho que escuchó a los que tienen más experiencia y se dejaba aconsejar”.