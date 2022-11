Me quedo en el PSG si reemplazan la Torre Eiffel por mi estatua: Ibrahimovic

"Por el momento no estaré en el PSG la próxima temporada. Me queda un mes y medio de competición, de lo que pasará el año pasado no sé nada", dijo Ibrahimovic en la televisión francesa.

"Si reemplazan la Torre Eiffel por mi estatua, me quedaré en el PSG, lo prometo", añadió con humor la estrella sueca, autor de 27 goles en la Ligue 1 esta temporada.

Ibrahimovic, que llegó al PSG en 2012, finaliza contrato en junio después de un espectacular periplo en el club francés, con el ha ganado las cuatro ediciones de la Ligue 1 que ha disputado.

El presidente del club Nasser Al-Khelaifi señaló a los periodistas que la intención de la entidad es que Ibrahimovic renueve su contrato.

"Zlatan es mágico. Es un gran jugador, vamos a hablar con él y veremos qué hacemos", señaló.