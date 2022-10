Me río y ya está: Zidane sobre las bolas calientes en sorteo de Champions

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, valoró este viernes el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones que deparó una eliminatoria entre su equipo y el Bayern Múnich y, cuestionado por las supuestas bolas calientes, dijo que se ríe de ello.

Durante toda la semana, se especuló con que al Real Madrid le tocaría en el sorteo el rival teóricamente más fácil, el Leicester inglés, que al final se enfrentará al Atlético de Madrid. Preguntado en rueda de prensa por la conspiración de las bolas calientes, Zidane, sonriente, fue claro: "Me río y ya está. Sabemos ahora que no", afirmó.

También valoró el enfrentamiento ante el Bayern Múnich y habló sobre el reencuentro con Carlo Ancelotti, actualmente en el banquillo del conjunto alemán y con quien coincidió como segundo entrenador en el Real Madrid que ganó la Liga de Campeones en 2014.

"Seguro que eso sí es un encuentro maestro-alumno. Estuve con él de segundo y aprendí mucho. Es una muy buena persona. Sabemos lo que hizo aquí. Es cierto que volver enfrentarme a él será especial. He aprendido mucho a su lado. Es un entrenador que hizo grandes cosas en este club", comentó.

"He tenido la suerte de conocerle de cerca. Estoy contento de que nos volvamos a encontrar porque va a ser un partido fantástico. Me dedico a esto y vivo por estos momentos. Cuando jugaba prefería este tipo de partidos. No sé qué va a suceder en la eliminatoria pero este tipo de partidos me excita. Hay mucho respeto entre ambos clubes y entrenadores", agregó.

Para Zidane, el duelo estará al cincuenta por ciento para cada club, algo que, aseguró, siempre es "así" antes de una eliminatoria de la Liga de Campeones. "Normalmente se dice que mejor jugar fuera y luego en casa. Pero no tengo preferencias. Vamos a jugar fuera. Sabemos que tenemos que hacer gol, es importante marcar fuera de casa", resaltó.

Además, manifestó que no cree que el Bayern tenga miedo al Real Madrid porque también tiene un buen equipo "muy fuerte" que lo está haciendo "muy bien" esta temporada. Por eso, informó de que el choque entre el Real Madrid y el Bayern Múnich será un encuentro "muy bonito" para los aficionados y para su equipo.

"Nos toca un rival muy bueno y muy duro. Es lo que nos ha tocado. No podemos hacer nada", concluyó.