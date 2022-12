No hubo acuerdo entre MinAgricultura y Fedegan por tema Friogán

Pineda indicó que el presidente de Friogán, Armando José Daza, presentó un documento que no fue avalado por la asamblea de esta entidad y que el gobierno no pudo estudiarlo ni firmarlo. “Como ministerio tenemos la obligación de leer el papel y en torno a eso poder reaccionar, no en caliente como querían”, señaló.

Publicidad

Pineda explicó que el lunes se cumple el plazo para que el Superintendente de Sociedades declare si hay liquidación o no, y que hay una opción de que Friogán y varios acreedores soliciten la suspensión del plazo. “Dan un tiempo para que sigan las negociaciones que se están surtiendo. Quedamos sorprendidos que el deudor no quiso solicitar este plazo”, aseguró.

Según expertos financieros, el Fondo Nacional del Ganado y Friogán tienen una deuda cercana a los 70 mil millones de pesos.

Publicidad

"Lo que no podemos tolerar es que quienes vaya a pagar las deudas y los malos manejos administrativos sean los ganaderos del Fondo Nacional del Ganado", advirtió.