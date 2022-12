No me siento al cien por cien pero he empezado mejor imposible: Rafael Nadal

El español Rafael Nadal, que retornaba a la competición después de dos meses apartado de las canchas por lesión, advirtió que no volverá a hablar del estado de su muñeca lesionada, que no se encuentra al cien por cien pero que tuvo un comienzo en Río 2016 "mejor, imposible".

"Está será la última vez que hable de la muñeca. He venido a competir y no a hablar más de la muñeca cada día. La muñeca no está perfecta. Necesita más tiempo y si estoy aquí es porque son los Juegos Olímpicos. Si fuera otro torneo no estaría compitiendo porque no está perfecta. Necesita más tiempo y no me siento al cien por cien. Le daría más tiempo pero los tiempos son los que son", resumió Nadal.

El número 5 del mundo, ganador en Pekín 2008, subrayó que en Río cumple una ilusión. "Estos Juegos son una ilusión que quería cumplir y aquí estoy compitiendo. He empezado de manera muy buena. Mejor imposible. Estoy feliz por ello, disfrutando de estar en la pista y de competir después de dos meses y del público que me ha dado una gran energía", reconoció Nadal.

El tenista español destacó y agradeció el apoyo del público brasileño, que le alentó durante todo el choque con el argentino Federico Delbonis.

"Es algo increíble. En Latinoamérica siempre he tenido una sensación increíble con el público. También en Brasil, adonde he venido varias veces. Me ha transmitido una energía grande", apuntó.