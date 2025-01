Djokovic, con un tenis impresionante, deja a Alcaraz sin semifinal en el Australian Open

Incluso mermado, "con una pierna y media" como definió él mismo, Novak Djokovic j ugó un partido sublime y se clasificó para las semifinales del Abierto de Australia con una victoria brillante sobre Carlos Alcaraz por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4. El serbio jugará por un puesto en la final contra el alemán Alexander Zverev,

Pese a sufrir molestias en la ingle, Djokovic hizo un partido soberbio, remontó un set en contra y ganó por méritos propios un puesto en su semifinal número 50 de Grand Slam, la duodécima en Melbourne. Alcaraz nunca ha ganado a Djokovic en pista dura. Era el primer partido entre ambos desde la final de los Juegos de París, también ganada por el serbio.

He ganado con mis dos piernas y mis dos brazos. Bueno, con una pierna y media dijo Djokovic tras derrotar al español, a quien elogió.

Y agregó, "Desearía que este partido hubiera sido la final. Es uno de los partidos más épicos que he jugado en cualquiera pista".

"La medicación hizo su efecto. Si hubiera perdido el segundo set no sé qué habría sucedido. Luego lo vi dudar desde el fondo de la pista", aclaró sobre una lesión que le obligó a recibir tratamiento médico en el vestuario.

La noche trajo, para sorpresa de muchos espectadores australianos y sus ligeros atuendos veraniegos, una lbrisa que bajó considerablemente la temperatura diez grados, de los 33 a los 23 que marcaba el termómetro a escasos minutos de que arrancara la contienda.

El balcánico celebró este cambio meteorológico tan característico de la ciudad de Melbourne, dado que el frío amansaría la velocidad de la pelota y, por tanto, los furiosos latigazos del joven de El Palmar.

En una cancha con mayoría de aficionados serbios, el viento empañó los primeros compases del duelo y el murciano encadenó hasta cinco errores no forzados en los dos primeros juegos, frente a un Djokovic que arrancó al resto con una rotura a pesar de que su tenis no brillaba del mismo modo que en la anterior ronda frente al checo Jiri Lehecka (24).

El murciano se acostumbró al viento y encontró las buenas sensaciones, de modo que recuperó el 'break' de desventaja tras poner en pie a la grada con su repertorio tan variado. Con 4-4, Djokovic perdió la compostura por primera vez en el partido, con un grito en serbio a un banquillo que cuenta con la figura del británico Andy Murray como entrenador, y, acto seguido, hizo saltar las alarmas.

En una defensa sobre el lado de su derecha, estiró la pierna y se dañó la ingle. Cedió ese servicio y en el cambio de lado tras el 5-4 favorable al español abandonó la pista con la fisioterapeuta para recibir tratamiento médico. Alcaraz, que se mantuvo en calor con intensas arrancadas en uno de los fondos de la pista, cerró el set en blanco y enfiló un partido que parecía controlado.

Novak Djokovic. Foto: Instagram @australianopen.

Los diez minutos de tratamiento médico en el vestuario tuvieron efecto inmediato y el balcánico arrancó de la mejor forma posible con un incontestable 3-0, como consecuencia de sus grandes restos desde dentro de la pista. A pesar del enfado del murciano con una decisión de la juez de silla, su respuesta, del mismo modo que en el primer set, fue inmediata e igualó la manga con un 'break'.

La expresión de dolor en el rostro de Djokovic no aminoraba y recurrió a la red con mayor frecuencia para no exponer la zona afectada. No se distrajo el campeón de 24 grandes con el 4-4 y saque cuando una recogepelotas interrumpió el juego y abandonó el partido como consecuencia de unas molestias estomacales. Con muchos aspectos en su contra, Djokovic recordó su condición de tenista más laureado de la historia y se adjudicó una rotura en blanco que le devolvió al partido.

Alcaraz comenzó a desesperarse frente a la solidez de un serbio que disfrutaba con el ritmo de bola que le proporcionaba el murciano. Tras un intercambio de roturas, fue el vigente oro olímpico quien tuvo la última palabra para establecer un 5-3 que desmontó a un Alcaraz enfurecido. Cerró el tercer set con su saque y la gradería, plagado de fans serbios, así como los exteriores de la Rod Laver emitieron un rugido que se escuchó desde los barrios de Richmond e incluso en South Yarra.

Alcaraz no levantó cabeza al comenzar la cuarta manga con una rotura de desventaja. Los largos intercambios, principal activo del balcánico, prosiguieron y las posibilidades de victoria de ALcaraz se fueron desvaneciendo. Su creciente impaciencia no le permitió reengacharse al marcador, a pesar de algunos fogonazos furiosos en forma de derechas potentísimas.

El español, de 21 años, 16 menos que su rival, acabó el choque con cuatro de once en puntos de rotura convertidos, mientras que el maestro de Belgrado lo hizo con un seis de trece. Djokovic elevó a 5-3 sus cara a cara con Alcaraz, que incluyen un rotundo 3-0 sobre pista dura.

Se convirtió con esta victoria, tras superar al local Jack Crawford, en el segundo jugador con más presencias (12) en las semifinales del 'slam' oceánico y se situó por detrás del suizo Roger Federer, que las disputó en quince ocasiones.

También será el tercer jugador en la 'era Open' en clasificarse para las semifinales de un Grand Slam tras haber cumplido los 37 años, solo acompañado en esa gesta por el local Ken Rosewell y por el suizo Roger Federer.

Djokovic sufrió en sus dos primeras rondas frente al invitado estadounidense Nishesh Basavareddy y el portugués de la fase previa Jaime Faria, cediendo un set, y mejoró considerablemente en tercera y cuarta ronda al superar en tres sets a los checos Tomas Machac (26) y Jiri Lehecka (24).

Djokovic mantiene un cara a cara favorable por 8-4 con el germano Zverev, próximo rival.