Ojalá pueda superarnos a todos: Faustino ‘Tino’ Asprilla sobre Yáser Asprilla

Este lunes, 24 de enero, habló en Blog Deportivo el exfutbolista Faustino ‘El Tino’ Asprilla sobre las declaraciones del jugador Yáser Asprilla, quien aseguró que podría llegar a ser mejor que el exjugador de la Selección Colombia. También se refirió a la falta de gol en la ‘Tricolor’.

“Yo creo que lo que dijo está muy bien, ojalá pueda superarnos a todos, eso es bueno para el fútbol y para la Selección Colombia. Yo soy el primero que lo felicito porque tiene que ser así, todo quisimos ser mejores que nuestros ídolos”, dijo.

Asprilla le restó importancia a las críticas que recibió el joven jugador colombiano tras sus declaraciones. Además, reconoció que sus ídolos fueron Bernardo Redín y Marco Van Basten.

“Ojalá a este muchacho (Yáser Asrpilla) le vaya bien. Tiene unas condiciones realmente impresionantes y esperemos que tenga una carrera brillante”, expresó.

Por último, ‘El Tino’ se refirió a la falta de gol de la Selección Colombia.

“La ansiedad viene porque no les llega la pelota clara. Para un delantero es primordial que te dejen uno o dos mano a mano para tener posibilidades de marcar goles. Al ver que ese fútbol que la Selección Colombia practicaba antes, ya no lo genera, ya no les queda el balón claro pues eso cuasa ansiedad por mucha experiencia que tengan”, puntualizó.

