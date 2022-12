Orden de salida de los favoritos en la contrarreloj de La Vuelta España

El primer corredor en tomar la salida será el canadiense Svein Tuft (Orica), a las 13.46 horas, y el último será el colombiano Nairo Quintana (Movistar) a las 16.56.



Corredor Hora



Jonathan Castroviejo (ESP/Movistar) 8.49 a.m.



Luis León Sánchez (ESP/Astana) 9.02 a.m.



Alejandro Valverde (ESP/Movistar) 9.26 a.m.



David de la Cruz (ESP/Etixx) 9.38 a.m.



Michel Scarponi (ITA/Astana) 9.40 a.m.



Davide Formolo (ITA/Cannondale) 9.42 a.m.



Samuel Sánchez (ESP/BMC) 9.44 a.m.



Andrew Talansky (USA/Cannondale) 9.46 a.m.



Simon Yates (GBR/Orica) 9.48 a.m.



Alberto Contador (ESP/Tinkoff) 9.50 a.m.



Esteban Chaves (COL/Orica) 9.52 a.m.



Chris Froome (GBR/Sky) 9.54 a.m.



Nairo Quintana (COL/Movistar) 9.56 a.m.

