Otra muerte durante carrera en Colombia: alerta porque ya “no es por ejercicio, sino por moda”

La edición 2025 de la Carrera de las Rosas en Medellín terminó con un hecho lamentable. Durante la jornada, Carlos Enrique Restrepo, un hombre de 48 años, perdió la vida luego de sufrir una emergencia médica en plena carrera de cinco kilómetros.

El incidente se presentó este domingo, 28 de septiembre y, si bien el hombre recibió rápidamente atención médica, no fue posible salvarle la vida, lo que conmocionó a los demás corredores y encendió las alarmas.

Al respecto habló Jhonattan Torres, empresario deportivo y CEO de CRE Sport. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga respondió a la pregunta sobre si los organizadores de este tipo de eventos están cumpliendo o no con todas las normativas necesarias.

“Yo creería que sí, porque desde la parte distrital, de Gobierno, exigen cumplir con una serie de requerimientos mínimos para poder habilitar los permisos de escenario”, explicó.



La Carrera de las Rosas en Bogotá del 2025 X: @Bogota_Turismo

Según conto Torres, entre los permisos están vincular a la Secretaría de Salud, también tener un plan de emergencia y de seguridad.

Además, dijo que cada corredor que participa en estas carreras debe tener un seguro que cubre las necesidades de ese día.

Publicidad

“Es un tema más de consciencia y un llamado a los corredores nuevos que no son tan técnicos a la hora de prepararse para estos eventos”, añadió.

Torres detalló que, por ejemplo, una distancia de cinco kilómetros es considerada recreativa. Sin embargo, mencionó que, según estudios, una actividad que supere los 30 minutos ya es de “alta preparación”.

Por eso, indicó que existe actualmente una “línea negra” y se debe prever que las personas “ya no lo están haciendo por una actividad física, sino por moda” y esto podría resultar riesgoso.

Publicidad

Al respecto, Torres recomendó a los que planean correr una maratón o alguna carrera hacerse un examen médico previo, para evitar cualquier incidente o hasta un caso como estos de muerte.

Además, muy importante, "no subestimar" cada kilómetro, pues cualquier carrera requiere preparación y es de acuerdo a las capacidades que tenga cada persona, de acuerdo con el experto.