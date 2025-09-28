Participante de la Carrera de Las Rosas en Medellín falleció tras sufrir un paro cardíaco

En medio de la fiesta deportiva que se vivió en la mañana de este domingo 28 de septiembre por las calles del centro y sur de Medellín por cuenta de la Carrera de Las Rosas, ocurrió un infortunado hecho que lamentaron en las últimas horas sus organizadores.

Esto por cuenta del fallecimiento durante el recorrido de los 5K de uno de los participantes, identificado como Carlos Enrique Restrepo, de 48 años de edad.

Según el reporte de las autoridades conocido por Blu Radio la emergencia se registró cuando Restrepo transitaba por inmediaciones de la calle 30 con carrera 55 y se desplomó.

Tras activarse el protocolo de atención por parte de los organizadores de la carrera con médicos y ambulancias se identificó en el participante síntomas como palidez mucocutánea, hipersalivación y sudoración excesiva, producto de un paro cardíaco.



Tras practicarle maniobras de respiración cardiopulmonar, el deportista fue remitido al Hospital General de Medellín donde a pesar de los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

A través de un comunicado los organizadores de la carrera expresaron su profundo pesar por la situación ocurrida.

“Hoy nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, acompañándolos de corazón en este difícil momento. La salud, el cuidado y el bienestar de cada corredor han sido y seguirán siendo nuestra mayor prioridad en esta carrera que promueve la vida”, se lee en el comunicado.

