Otro de mis sueños es regresar al Atanasio Girardot: Rafael Henzel

Rafael Henzel, periodista sobreviviente a la tragedia de Chapecoense en Medellín, pasó por El Camerino para hablar del partido por la Recopa Sudamericana que este martes enfrentará al equipo brasilero con Atlético Nacional.



El periodista aseguró que al fin se podrá jugar el partido que nunca se dio y manifestó, una y otra vez, el agradecimiento a Atlético Nacional, Medellín y Colombia por la forma como los trataron durante y después de la tragedia que dejó 71 personas muertas, la mayoría de ellos pertenecientes al club de fútbol.



Henzel aseguró que como uno de los homenajes a Atlético Nacional en agradecimiento por la solidaridad expresada en esos días, se instalará en el parque Medellín de la ciudad de Chapecó una cápsula del tiempo con cartas de hinchas de ambos equipos que serán destapadas en unos 40 años.



Aseguró que siente una emoción muy grande al saber que regresará al Atanasio Girardot; “Otro sueño era llegar al Atanasio Girardot y tengo certeza que cuando llegue al Atanasio estarán conmigo los periodistas, los operadores y todos los que no pudieron estar ahí por la tragedia de Cerro Gordo”.



“Dios me abrazó en aquel momento del impacto, me despertó en el momento en el que los guardas me llamaban, somos seis milagros, estamos volviendo a vivir nuestras vidas”, agregó.



Por último, aseguró que el ejemplo que dieron los dos equipos, en especial nacional, debe servir para el mundo entero como una muestra de amistad en el mundo del fútbol, y agregó que esto sirva para erradicar la violencia del deporte.



“La agresión el fútbol tiene mucho de este tipo de hinchas, Chapecoense y Nacional mostraron a todo el mundo, Nacional mostró cómo ser solidario, que por lo menos esto sirva de lección, rivales dentro de las cuatro líneas no fuera de ellas”, señaló.