Por ahora no hay posibilidad de dirigir la Selección Colombia: Reinaldo Rueda

El técnico relató un tanto el ambiente que se vive previo al viaje a disputar el Mundial de Clubes.

Publicidad

“Ya llegamos a esta instancia, de verdad que han sido días largos y tristes por todo lo que ya sabemos, días intensos por toda la actividad que se ha desarrollado y ya con la instancia de semifinal, viajando este miércoles a Bogotá y el día jueves iniciando nuestra expedición a Japón”, dijo.

Durante el homenaje que se le realizó a Chapecoense en el estadio Atanasio Girardot, Rueda tomó la vocería y sacó unas palabras que conmovieron a todos.

Publicidad

“Fue un momento muy emotivo, difícil por todos esos instantes que estábamos viviendo, difícil porque en el orden del homenaje a nuestros colegas, estaban las palabras del capitán, Alexis (Henríquez) no se sintió en condiciones de hablar, el segundo capitán Francisco Nájera tampoco y el gerente deportivo Víctor Marulanda me pidió que dijera unas palabras. Yo había estado unos momentos previos reflexionando, me tocó improvisar y fue lo que me salió del corazón, saber que pensé en las familias, esposas, hijos, hermanos, padres de estos hombres que murieron en cumplimiento de su deber, de su profesión y por circunstancias del destino no pudieron llegar a ese juego contra nosotros”, agregó.

Publicidad

Además, el discurso del DT fue muy personal, de su propia experiencia en el fútbol.

“Para mí, por todas las semanas que estuve observando el comportamiento de Chapecoense, creo que va a ser inolvidable. De niño quedé marcado con ese Brasil de México 70 entonces quise hacerle ese tributo al fútbol brasilero, al fin y al cabo mis primeros profesores fueron brasileros, justo esa selección de México 70, que fueron prácticamente los que me inspiraron para ser profesional de futbol y entrenador”, contó.

Publicidad

De otro lado, explicó el otro homenaje que se le hizo a los brasileros en el camerino del Atanasio, tras la victoria y clasificación ante Millonarios.

Publicidad

“Creo que todo tuvo una trascendencia a nivel mundial y de verdad que todo ese reconocimiento hacia Colombia, Antioquia y Atlético Nacional seguro que va a demostrar lo que somos los colombianos, la calidez humana, la raza nuestra, que somos buenos, que somos solidarios en los momentos difíciles, y justo nos visitaron después del juego los familiares de los sobrevivientes en el camerino y creo que antes que la clasificación o la victoria sobre Millonarios, era hacerles sentir a ellos que estaban en su casa, que este es el Chapecoense de Medellín”.

Y continuó, "ellos estuvieron ahí , querían llevarse las camisetas de recuerdo por el homenaje que se le brindó al equipo en todos los equipos de Colombia, hubo una integración ahí casi que familiar y al final, la despedida con ese cántico que hicieron los muchachos cuando se clasificaron ante San Lorenzo, que era como el himno de batalla de ellos y creo que va a perdurar para nosotros”, añadió.

Publicidad

Reinaldo aprovechó para recordar el momento en que llegó a dirigir al ‘Rey de Copas’.

Publicidad

“Creo que soy un bendecido de Dios, el haber llegado a Atlético Nacional nos ha catapultado con lo que es la realización de los sueños”, comentó.

Además, confesó lo que les dijo a sus dirigidos al momento de tomar las riendas del cuadro antioqueño.

Publicidad

“Invité a los jugadores a que dieran ese paso a nivel internacional. Les dije que ellos ya habían sido campeones en Colombia, pero que la institución, ellos y Colombia estaban habidos de lograr algo internacional… Estuvimos en esa tónica en esa mística que ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo”, apuntó.

Publicidad

Finalmente, acabó con aquellos rumores que lo ponen cerca de la 'Tricolor'.

"No, por ahora no. Esa posibilidad no existe, creo que debe terminarse este proceso con el profesor Pékerman y no sé si en ese momento coincidamos", aseveró.