Premio por Libertadores irá para equipo masculino: dura denuncia de Yoreli Rincón

Este martes se conoció una denuncia pública que hizo Yoreli Rincón, jugadora del Atlético Huila. La futbolista aseguró que el premio del equipo femenino por haber conquistado la Copa Libertadores 2018 irá para el plantel masculino y no para las ganadoras.

En un video filtrado en redes sociales, la volante dejó en evidencia su felicidad por haber conquistado el título continental, sin embargo, dejó claro que es “una lástima” que no les den el premio que ganaron en Brasil.



“Nos ganamos 55 mil dólares, que nunca van a llegar a nosotras, lastimosamente eso llega al Atlético Huila masculino”, aseguró Rincón.



Según explicó la talentosa futbolista, el Huila femenino tiene un presidente diferente al del cuadro masculino, se trata de Diego Perdomo, quien les entregará un premio, pero “de su bolsillo” a las jugadoras que ganaron la Copa Libertadores.

“Sí tendremos un reconocimiento que lo va dar nuestro presidente Diego Perdomo, pero es del bolsillo de él, mas no es nuestro del premio ganado por ser campeonas de la Copa Conmebol Libertadores Femenina”, recalcó la jugadora de la Selección Colombia.



La jugadora se mostró molesta por la situación en el Atlético Huila asegurando que “lastimosamente ese es el fútbol femenino”.



“Ese premio no va llegar a nosotras, ahí es donde decimos que “el fútbol femenino no da plata”, sí la da, pero tampoco llega a nosotras”, finalizó.

