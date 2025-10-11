Preocupación por extécnico de Millonarios que sufrió un infarto: fue campeón con Nacional

El fútbol colombiano se encuentra preocupado tras conocerse la delicada situación de salud del exjugador y técnico Eduardo Julián Retat, una de las figuras más recordadas del balompié nacional.

El ‘Mono’, como es conocido en el fútbol colombiano, sufrió un infarto en su vivienda en Santa Marta y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico, donde le practicaron un cateterismo para atender una arteria obstruida.

De acuerdo con el reporte médico, la intervención fue exitosa y su estado de salud ha evolucionado de manera positiva. “Eduardo Julián ya se encuentra mucho mejor, lo atendieron, le hicieron un procedimiento y hoy ha evolucionado favorablemente. Por fortuna, todo fue controlado a tiempo”, informaron medios de Santa Marta.

Aunque Retat continúa bajo observación médica, se encuentra estable y se espera que en los próximos días avance en su recuperación. La noticia ha generado una gran ola de mensajes de apoyo por parte de periodistas, exjugadores y aficionados que lo reconocen como una figura histórica del fútbol colombiano.



La trayectoria futbolística de Eduardo Julián Retat

Retat nació en Santa Marta el 6 de junio de 1948 y es considerado una de las leyendas vivas del fútbol colombiano. Su carrera como jugador se desarrolló entre 1968 y 1979, periodo en el que vistió las camisetas de equipos emblemáticos como Independiente Santa Fe, Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional. Con este último logró dos títulos de liga en 1973 y 1976.



Además, fue convocado a la Selección Colombia en las categorías Sub-23 y mayores, destacándose por su talento y liderazgo en el mediocampo.

Eduardo Retat, Raúl Emilio Vilarete y Francisco Pacho Maturana Conmebol

Eduardo Julián Retat como director técnico

Tras su retiro, Retat inició su carrera como director técnico en 1981, cuando se desempeñó como asistente en el Deportivo Cali. Luego dirigió a equipos tradicionales del fútbol profesional colombiano, entre ellos Millonarios, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Deportivo Pereira, Real Cartagena, Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga, Lanceros de Boyacá y Patriotas.

Publicidad

También estuvo al frente de la Selección Colombia Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, donde representó al país con orgullo.

Su última experiencia como entrenador fue en 2015 con el Unión Magdalena, equipo de su tierra natal, cerrando así un ciclo de más de tres décadas dedicadas al fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha.

El legado de Eduardo Julián Retat permanece vivo en la memoria de los hinchas y en la historia del fútbol colombiano, donde su nombre continúa siendo sinónimo de respeto y compromiso con este deporte.