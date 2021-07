Presidente de Nacional habló sobre la posible llegada de Dorlan Pabón y la salida de Aldair Quintana

Emilio Gutiérrez, presidente de Atlético Nacional , habló en Blog Deportivo sobre la llegada de jugadores para este semestre como Dorlan Pabón y la salida de Aldair Quintana.

"Nosotros hemos dado bastantes noticias en las últimas semanas y esperamos dar más en los próximos días. Seguimos trabajando con el objetivo de construir el equipo lo más solido posible", dijo.

Sobre Dorlan

"Por supuesto que hay una intención, pero no hay una realidad concluyente en este momento, seguiremos trabajando. Él es un jugador que cumple mucho o todo lo que podamos buscar en el mercado. Necesitamos jugadores que representen bien a la institución porque están conectados con su historia y ADN de Nacional, porque sabemos que llevan el escudo en el pecho y Dorlan eso lo tiene.

El talento de Dorlan

"A nivel de talento no hay debate de lo que puede aportar. Es un jugador que encajaría en el modelo del equipo, pero es un jugador que no tenemos cerrado y no comunicaremos oficialmente nada hasta que concluyamos", enfatizó.

¿Qué tan cerca está el traspaso de Aldair Quintana a Grêmio de Brasil?

"No tenemos ninguna oferta concreta", indicó Emilio Gutiérrez, presidente de Atlético Nacional, sobre el posible interés de Gremio por Aldair Quintana.

