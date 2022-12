¡Primera batalla por la final! Santa Fe y Junior chocan este jueves por Sudamericana

Independiente Santa Fe y el Junior inician este jueves la lucha por representar a Colombia en la final de la Copa Sudamericana-2018. Con un presente en alza, los cardenales recibirán a unos tiburones a los que históricamente les ha costado respirar en Bogotá.



El encuentro de ida de las semifinales se disputará a las 19H45 locales (00H45 GMT del viernes) en el estadio El Campín. El vencedor de la serie se enfrentará con el ganador de la llave entre los brasileños Atlético Paranaense y Fluminense.



Santa Fe es el único cuadro colombiano en alzar la Sudamericana. Lo logró en 2015 con un equipo basado en garra y juego directo, las mismas características que lo han impulsado hasta esta fase del torneo regional de 2018.



Ahora, con un presente en alza impulsado por buenos resultados en la liga colombiana y el invicto en la competición continental, busca repetir su máximo triunfo en su historial deportivo.

"Santa Fe es un equipo con historia internacional, que sabe jugar las copas, ya fue campeón de la Sudamericana, y nuestra prioridad es volver a ganarla", aseguró el DT del equipo bogotano, el uruguayo Guillermo Sanguinetti.



Por fuera de la copa local y peleando la clasificación a los playoffs del Clausura colombiano, los albirrojos apuestan todas sus cartas a la Sudamericana en la que han dejado atrás a sus compatriotas Deportivo Cali en cuartos y a Millonarios en octavos.

Pese a ser cuestionado en Bogotá por su juego poco vistoso, Santa Fe es un rival difícil de vencer: solo ha perdido cuatro veces en 24 encuentros entre liga y Sudamericana. No cae desde el 20 de octubre, 2-0 ante La Equidad en el rentado cafetero.



Pese a la dificultad para derrotarlo, tampoco es que sea una aplanadora: solamente ha triunfado en dos de los seis juegos que ha disputado en la Sudamericana-2018.



En lo que va del semestre, su rendimiento en El Campín es del 52% en liga y copa. En la capital solo ha recibido un gol en la competición internacional.



Así las cosas, para los capitalinos jugar en su estadio será determinante para tomar ventaja frente a los caribeños, a los que históricamente les cuesta la altitud bogotana. Además, no cuenta con bajas recientes en su alineación, por lo que su entrenador dispondrá de su once de gala.



"La serie con Junior serán 180 minutos muy disputados, empezamos de local y debemos buscar una buena diferencia", afirmó el DT del Santa Fe.



El Junior del colombo-uruguayo Julio Comesaña es una montaña rusa. Cuando está en su pico, es el equipo colombiano que mejor juega; cuando se desploma puede ser goleado y arrasado, como le pasó con la derrota 3-1 ante Defensa y Justicia en Argentina que por poco lo elimina del torneo en cuartos.



Clasificado a los cuartos de final de la liga, Junior apuesta a llegar por primera vez a una final de la Sudamericana. Hasta ahora su máximo logro fuera de Colombia es una semifinal de Libertadores en 1994.



Para hacer historia se sostendrá en su poderoso ataque, liderado por el experimentado Teófilo Gutiérrez y el movedizo Luis Díaz. Además, contará con el regreso del creativo Jarlan Barrera, ausente en cuartos por sanción.



El retorno de Barrera será clave para imponerse en la mitad del campo y mantener la posesión.



"Estamos tranquilos (...), sabiendo que la tenemos bastante cerca contra un rival muy difícil, al que le conocemos su estilo como lo es Santa Fe, que siempre nos ha complicado", señaló el diez.



El árbitro uruguayo Esteban Ostojich dirigirá el partido acompañado de sus compatriotas Mauricio Espinosa y Gabriel Popovits en las líneas.



Alineaciones probables:



Santa Fe: Robinson Zapata - Carlos Arboleda, Javier López, Carlos Henao, Edwin Herrera - Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza - Luis Manuel Seijas, Diego Guastavino, Arley Rodríguez - Wilson Morelo. DT: Guillermo Sanguinetti.



Junior: Sebastián Viera - Marlon Piedrahita, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes - Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Sebastián Hernández - Jarlan Barrera - Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez. DT: Julio Comesaña.