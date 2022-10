Que los jugadores sepan que somos iguales a todos: Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto, técnico de fútbol, se refirió al golpe que ha recibido el deporte por el coronavirus no solo en Colombia, sino en la mayoría de las ligas en el mundo.

“Nos cogió a todos por sorpresa, pero estamos aprendiendo a convivir mejor. Los gobiernos tienen que pensar más en el ser humano y en la salud de su población”, comentó el exentrenador de Millonarios.

Pinto resaltó que en estos momentos, donde la salud pública cobra mucho más valor que los deportes, es importante que todos los jugadores recuerden la palabra humildad.

“Sobre los grandes deportistas hay que tener más la palabra humildad y tranquilidad emocional. Tenemos que cuidar el mundo, la tierra. Debemos ser más humanos y sensibles”, dijo.

Además, insistió en que

es un momento perfecto para que los grandes futbolistas recuerden que todas las personas son iguales.

“Siempre le he dicho a los jugadores que no nos olvidemos que somos iguales a todos, eso hay que recalcárselo, que ellos se den cuenta que en cualquier momento se termina todo y no podemos reclamar”, añadió.

