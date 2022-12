¿Qué pasó con la camiseta de la ‘Mano de Dios’?

A propósito del 30 aniversario del recordado gol de Diego Maradona ante la selección inglesa en el Mundial de México 1986, la página de la FIFA publica una entrevista con el exfutbolista británico Steve Hodge, quien hizo parte del equipo de su país en aquella cita mundialista y presenció de cerca uno de los goles más recordados del ‘Pelusa’.

El 22 de junio de 1986 Inglaterra enfrentó a Argentina en cuartos de final del Mundial de México, aquel día Maradona fue decisivo inventando de la nada jugadas cruciales bajo el sofocante sol del estadio Azteca en Ciudad de México.

Hodge recuerda en detalle cada minuto de aquel partido, en especial la jugada más famosa de la historia de los mundiales: “Maradona corrió en diagonal hacia el balcón del área, pasó en corto para Jorge Valdano y se adentró de forma extraña en el área, en busca de la pared (…) Pero resulta que se desvió ligeramente a la izquierda, para situarse frente al guardameta. Mientras tanto, en el momento en el que el pase llegaba a Valdano, yo me encontraba justo a su izquierda”.

El exjugador de Inglaterra añade que Valdano se apoyó en él, el balón botó bien en su zurda, el perfil que mejor manejaba, y enganchó el esférico como quería. “Levanté el balón bombeado hacia atrás. Mientras lo lanzaba, no pensé en absoluto que podría causar problemas, porque no sabía dónde estaba Maradona. Desde el punto de vista del fútbol moderno, [aquel tipo de cesiones] se antoja una locura, pero en aquellos días se veía en todos los partidos”, añade.

Lo que ocurrió después aún es confuso para Hodge, pese a los 30 años que lo separan del histórico momento. “Conforme la pelota entraba, pensé: ‘Por dios, ¿qué has hecho?’. Toqué el balón y, un segundo después, estaba dentro de la portería. Vi una melena negra, un encontronazo y el balón volando hacia dentro. Todo el mundo levantaba los brazos. Era todo muy raro”.

-El intercambio de camisetas

Tras el partido y la eliminación de Inglaterra, Hodge atendió una entrevista para la televisión, luego, rumbo a los vestuarios, se encontró de frente con Maradona.

“Cuando llegué al túnel, me encontré con Maradona, que iba andando con dos de sus compañeros. Lo miré a los ojos y tiré de mi caseta como preguntando ‘¿Podemos intercambiarlas?’. Él se me acercó, me dijo algo y cambiamos las camisetas. Y ya está, así de sencillo”.

“Todo muy anodino, no tuvo nada de especial (…) Fue sólo un encuentro en el túnel, debajo del campo. Los vestuarios estaban a unos seis metros el uno del otro. Me marché al mío, él se fue al suyo y metí la camiseta en mi bolsa”, agrega.

Sin embargo, ya en los vestuarios con sus compañeros de equipo, se comentó la polémica jugada del primer gol y le quedó que el tanto no debió subir al marcador.

“De haber sabido lo que había pasado, no hubiera intercambiado la camiseta con él. Me habría enojado mucho si hubiera tenido la certeza de que se había aceptado un engaño como aquel. Maradona actuó mal y tenía que haberlo admitido después del partido. Sin embargo, no culpo a nadie, porque nadie hubiera podido cambiar lo que pasó”.

La mítica prenda fue cedida por Hodge al Museo Nacional del Fútbol de Inglaterra en 2002, donde se exhibe desde entonces como símbolo de la ‘Mano de Dios’.