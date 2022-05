Qué vergüenza, esto perjudica la industria: presidenta de Águilas tras pelea en juego con Envigado

Este lunes, 9 de mayo, pasaron por los micrófonos de Blog Deportivo la presidenta de Águilas Doradas, Paola Salazar, y el encargado de la seguridad de Envidado, Henry Díaz, quienes hablaron sobre la pelea que hubo en el encuentro entre ambos equipos donde se vio al hermano de la presidenta y el jefe de seguridad de Envigado discutiendo fuertemente.

“Fernando Salazar estaba en el palco y baja al camerino de su equipo en el entretiempo. Cuando va a empezar el segundo tiempo él sale por el túnel que da hacía la cancha y en su caminar agrede a más o menos tres o cuatro logísticos”, puntualizó Henry Díaz.

El jefe de seguridad del Envigado enfatizó que él se encontraba realizando su trabajo y por eso le pidió al directivo que se fuera para la tribuna, acto seguido “sigue de frente e interviene gente del cuerpo técnico y ahí se mete Johan Fano a lanzar improperios”.

Díaz también contó que al final del encuentro Leonel Álvarez, técnico de Águilas Doradas, lo llamó y “me dijo que soy lo peor del fútbol colombiano y que me iba a quedar sin trabajo. Con Álvarez no tuvimos ni siquiera un contacto visual como para que él diga en rueda de prensa que yo lo amenazo y que lo hago reiteradamente con todos los equipos”.

Por otro lado, la presidente de Águilas Doradas, Paola Salazar, dio su punto de vista del altercado que se vivió en el estadio antioqueño.

“Cuando mi hermano baja al camerino en ningún momento hubo agresión a logísticos como lo manifiesta el señor Henry. Mi hermano tiene fama de ser problemático y grosero”, puntualizó.

Salazar afirmó que su hermano estuvo todo el tiempo con su hijo de ocho años y que la única intención era la de hablar con los jueces de una manera respetuosa.

Además, la presidenta puntualizó en que tiene pruebas donde Díaz hostiga al técnico Leonel Álvarez al final del encuentro.

Por último, Paola Salazar afirmó que Díaz tiene un historial y que “hace dos años me dijo que somos una familia de mafiosos. Estamos muy preocupados porque este señor, desde que nosotros llegamos al partido, nos fastidia y nos provoca. Con Envigado tenemos una gran relación”.