Quintero tiene las condiciones para regresar a la selección Colombia: ‘Mao’ Molina

Mauricio ‘Mao’ Molina, volante creativo del Independiente Medellín, habló en El Camerino sobre su presente en el ‘poderoso de la montaña’ y lo que ha sido su vida alrededor del fútbol.



“Nos hemos compenetrado muy bien en el Medellín y el secreto radica en que hemos interpretado la idea del entrenador demasiado rápido”, dijo.



Molina destacó el profesionalismo de toda la plantilla del Medellín dentro y fuera del terreno de juego, empezando por el entrenador argentino Luis Zubeldía.



Resaltó, además, el nivel individual del equipo rojo antioqueño, hoy líder del balompié nacional.



En ese sentido, mencionó que Juan Fernando Quintero es un jugador que marca diferencias y permite que el juego del equipo sea visible y le guste a la hinchada.



“Quintero es uno de los jugadores con más talento que ha dado esta última generación de nuestro fútbol”, añadió.



Agregó que las condiciones técnicas del ‘10’ del Medellín le van a permitir a volver a estar en el mercado y claramente regresar a Europa y a la selección Colombia.



El Santos de Brasil



Molina recordó su paso por el Santos de Brasil, pues, aunque en un principio se mostró escéptico de la transferencia, manifestó que ha sido una gran experiencia que marcó su carrera deportiva.



Asimismo, sostuvo que jugar al lado de Neymar fue algo “maravilloso”.



“Nosotros en el equipo profesional lo veíamos jugar a los 15 años y nos dimos cuenta que iba a hacer maravillas en el futuro”, puntualizó el mediocampista colombiano.



Su futuro



Mencionó que en la actualidad está estudiando administración de empresas, aunque no descartó que su futuro esté ligado al mundo del fútbol.



“Sería muy bueno estar en la televisión hablando de lo que uno ha vivido durante tantos años y en tantas canchas del mundo”, comentó.



“Aunque no lo he decidido, sé que está más cerca que tarde mi retiro del mundo profesional”, finalizó el volante antioqueño.