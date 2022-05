Rafael Nadal debutó con sólida victoria en el Roland Garros

El tenista español Rafael Nadal (N.5) comenzó con victoria su camino hacia un 14º título en Roland Garros sin aparentemente los problemas en el pie izquierdo que le llevaron a perder hace 10 días en el Masters 100 de Roma.

"Roma fue un momento complicado para mí, pero no cambia nada de lo que dije allá. A estas alturas de mi carrera, no tengo que venir acá y esconder nada. Fui honesto. También dije que confiaba en poder hacer cosas que me permitieran competir acá", explicó Nadal en conferencia de prensa en referencia a las declaraciones en las que confesó "vivir con una lesión desde hace años" que le impide muchos días entrenarse sin dolor y sin tomar "un montón de antiinflamatorios".

En una pista Philippe Chatrier prácticamente llena, Nadal no dio opción a su rival, el australiano Jordan Thompson (N.82), al que derrotó por 6-2, 6-2 y 6-2 en dos horas de partido.

"Sin lugar a dudas es el lugar más importante de mi carrera y en el que he vivido las emociones más fuertes", declaró Nadal tras el partido a las preguntas de su compatriota Àlex Corretja, antiguo doble finalista en Roland Garros, sobre el hecho de jugar en la Philippe Chatrier.

"Es una pista con una historia detrás increíble y es un honor formar parte de esta historia", añadió Nadal.

La derecha y le servicio le funcionaron a Nadal desde el principio, permitiéndole romper el servicio del australiano en los juegos tres y cinco y cerrar el set en 37 minutos con 'ace' y juego en blanco (6-2).

Incapaz de hacer frente a los derechazos del español, Thompson vio cómo Nadal le volvía a romper el servicio en el primer juego del segundo set, aunque aprovechó una bajada de rendimiento del español para hacerle el primer quiebre y colocarse 4-2 abajo.

"Queda margen de mejora importante"

No obstante, Nadal se recuperó rápido y volvió a desarmar con sus golpes a un Thompson desesperado, que envió una pelota fuera de la Philippe Chatrier tras haber sufrir otro 'break' en el 7º juego y ver cómo se le complicaba un set que el español cerró con su servicio (6-2).

El tercer set fue un calco de los dos primeros, con un Thompson que no sabía cómo jugarle a Nadal y éste cerrando su debut en dos horas de partido.

"Siempre es especial una primera ronda, pero ha sido un partido positivo para mí, por ganar en tres sets, pero hay un margen de mejora importante", explicó.

"He empezado el partido bien hasta el 6-2 y 4-1, con buen ritmo e intensidad de piernas, dando continuidad al juego con mi 'drive'; luego hubo un juego horroroso y el nivel bajó un poquito. Tengo que trabajar para mantener el nivel, porque eso me va a generar el hábito para jugar al nivel que quiero en esta superficie", detalló después con conferencia de prensa.

El rival de Nadal en la siguiente ronda será el francés Corentin Moutet, que derrotó el suizo Stanislas Wawrinka por 2-6, 6-3, 7-6 (7/2) y 6-3.

En una jornada con poca participación española, la tenista Nuria Párrizas (N.45), que estaba realizando una gran temporada hasta el momento, quedó eliminada tras perder ante la francesa Léolia Jeanjean (N.227) por 6-4 y 6-3.

El otro español que tomaba parte en la jornada del lunes era Pedro Martínez, cuyo partido contra el suizo Henri Laaksonen fue interrumpido por la lluvia con 6-2, 4-6 y 0-2 en el marcador y se reanudará el martes.

