Representantes de Conmebol viajarán a Brasil para ultimar detalles de Copa América: Blog Deportivo

Juan José Buscalia informó en Blog Deportivo que desde la Conmebol no ven que la Copa América esté en riego en realizarse en Brasil , pese a la ola de críticas que se ha vivido en ese país por la grave situación por la pandemia del COVID-19.

“En las próximas horas empieza a viajar gente de Conmebol a Brasil para meterse en la organización, porque esto es una carrera contrarreloj”, dijo.

Asimismo, la Conmebol recibió de forma positiva las declaraciones de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, al decir que, “si de él dependía, la Copa América se hará ” en su país.

“Después de las palabras de Bolsonaro, se dieron grandes pasos rumbo a la oficialización de las sedes en las próximas horas”, dijo.

Asimismo, comentó que es muy posible que se cambie el calendario de la Copa América, esto, para que Brasil juegue el encuentro inaugural del torneo.

Publicidad

“El fixture va a cambiar. El partido inaugural lo va a jugar Brasil, ya no lo hará Argentina. Colombia estará en el grupo de Brasil”, comentó.

Pronunciamiento asociación mundial de futbolistas

El Sindicato Internacional de Futbolistas (FIFPRO) expresó este martes su "seria preocupación" por la reubicación de la Copa América en Brasil tan solo a 12 días antes del torneo, que "podría conllevar graves consecuencias para la salud de los futbolistas profesionales, el personal y el público en general".

Buscalia informó que por el momento no hay un pronunciamiento hacia la Conmebol para informar que los jugadores no quieran jugar en Brasil o no vayan a viajar.

Asimismo, indicó que es un “secreto a voces” que los capitanes de las selecciones se estén comunicando para analizar esta situación, entre ellos Lionel Messi y Luis Suárez.

“Lo cierto es que, por ahora, no ha habido una comunicación oficial”, agregó.

Publicidad

Escuche la información completa en Blog Deportivo: