Seguimos firmes y mentalizados en el Tour de Francia, ojalá todo mejore: Sergio Higuita

El ciclista colombiano Sergio Higuita, quien entró en aislamiento obligatorio a su regreso a Colombia tras haber participado en la París-Niza, pasó por Blog Deportivo para explicar cómo llevará a cabo su cuarentena y las sensaciones que le dejó la última carrera internacional antes de una pausa indeterminada por el coronavirus.

Cabe señalar que el colombiano terminó en la tercera posición de la carrera que se realizó en Francia, en medio de la pandemia por coronavirus.

“Me he preparado muy bien, tengo un peldaño más de madurez y se me han dado las cosas muy bien este año. He madurado año tras año, he aprendido constantemente y he mejorado cosas”, señaló el pedalista nacional en Blog Deportivo.

Higuita agregó que sigue firme y mentalizado en el Tour de Francia, que es su gran sueño y su gran objetivo este año.

“La temporada se ha tornado un poco rara por cuenta de este coronavirus. Tenemos un parón, pero esperamos volver más fuertes para las competiciones. Esperemos que todo mejore y llegar mentalizado”, puntualizó el ciclista, quien está en aislamiento de 14 días en Santa Helena.

Asimismo, Higuita hizo un llamado a tomarse muy en serio el tema del coronavirus, pues su experiencia en Europa le permite ser una voz autorizada para pedirle al país tomar todas las medidas sanitarias que piden las autoridades.

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo:

