Seis puntos en dos partidos: las claves de Pedro Sarmiento para cambiar la cara de Nacional

Este lunes pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el técnico de Atlético Nacional , Pedro Sarmiento, quien habló sobre el rendimiento del equipo tras su llegada en reemplazo de Hernán Darío Herrera.

“Hernán Darío consiguió el título y eso no se puede olvidar, el hecho que las cosas ahora estén andando un poco diferente, no quiere decir que lo anterior no haya sido bueno, al contrario. Se trata de ir convenciendo porque ellos venían de una estructura, una idea y una práctica diferente. Yo entendía lo que ellos hacían con Hernán”, dijo.

Publicidad

El técnico recalcó en que su trabajo es una continuación del que realizó el anterior estratega. Además, enfatizó en la disposición de los jugadores para el trabajo y sacar el proyecto adelante.

Por otro lado, Sarmiento resaltó el trabajo de sus bloques y de los laterales del cuadro antioqueño: “La zona dependía de cómo se paraba el rival, ahora la zona se para de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Román es un jugador con una potencia y una velocidad impresionante y Candelo es un jugador de esos maliciosos, vivos. Se han entendido muy bien y han encontrado un idioma clarito para entenderse”.

Vale la pena recordar que Atlético Nacional suma dos victorias en igual número de partidos desde que Pedro Sarmiento asumió la dirección técnica del club. Entre ellas la goleada del domingo por 3-0 a Deportivo Cali en un clásico del fútbol colombiano.

Publicidad

Nacional es quinto en la liga colombiana con 19 puntos.