Deportes  / Colombia Vs México: advierten cambio de horario; partido se atrasará por este motivo

Colombia Vs México: advierten cambio de horario; partido se atrasará por este motivo

Colombia Vs México: partido tendría novedades y habría cambio de horario

Colombia vs. México.jpg
Colombia vs. México //
Fotos: AFP / X @miseleccionmx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

La Selección Colombia tendrá su primera gran prueba antes del Mundial de 2026, enfrentando a México este sábado 11 de octubre en el primero de los dos partidos amistosos correspondientes a la Fecha FIFA de octubre. Aunque se tenía previsto que el encuentro iniciara a las 8:00 de la noche, todo indica que el compromiso se retrasará algunos minutos.

Según información revelada por medios internacionales, el pitazo inicial será a las 8:10 p.m., es decir, diez minutos más tarde de lo programado originalmente.

El motivo del cambio estaría relacionado con el partido por los cuartos de final del Mundial Sub-20, en el que México se medirá ante Argentina, programado justo antes del amistoso del seleccionado absoluto. Debido a la coincidencia en los horarios, la FIFA decidió ajustar el cronograma para evitar empalmes y permitir que los aficionados puedan seguir ambos encuentros sin inconvenientes.

Cambio de horario para el partido Colombia vs México

El periodista Joel Morales, de Claro Sports México, confirmó la modificación: “Hay un cambio de último minuto en el partido de esta Fecha FIFA entre México y la Selección Colombia. Se retrasará diez minutos debido al partido de cuartos de final del Mundial Sub-20 entre México y Argentina”.

El compromiso, inicialmente pactado para las 8:00 p.m., se jugará entonces a las 8:10 p.m. Esta leve modificación permitirá que los aficionados disfruten el final del duelo del Mundial Sub-20 antes de concentrarse en el amistoso de mayores, que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, uno de los escenarios elegidos para la Copa del Mundo de 2026.

Posteriormente, la Selección Colombia enfrentará a Canadá el 14 de octubre, en el Red Bull Arena de New Jersey, en otro encuentro de preparación rumbo a la cita mundialista que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá.

Colombia llega con bajas y México con novedades

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará el duelo con algunas ausencias relevantes. Jhon Arias y Jhon Córdoba no estarán disponibles debido a molestias físicas. En el caso de México, la selección no contará con su joven promesa Gilberto Mora, de 16 años, quien se encuentra concentrado con el combinado Sub-20.

Aun así, ambos técnicos aprovecharán el compromiso para probar variantes, ajustar líneas y evaluar nuevos talentos con miras a los próximos torneos internacionales. El encuentro también servirá como termómetro previo a lo que será la Copa del Mundo 2026, en la que México será anfitrión y Colombia buscará mantener su protagonismo en el escenario global.

Más allá del leve retraso, el partido entre Colombia y México promete ser vibrante, con dos selecciones que, aunque de estilos diferentes, comparten el mismo objetivo: fortalecer su camino hacia el sueño mundialista.

