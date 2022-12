Sergio Ramos, 'el bombero del Real Madrid': 4 goles decisivos en 4 partidos

Un gol en el descuento de Sergio Ramos permitió al Real Madrid vencer al Deportivo La Coruña (16º) por 3-2, este sábado en la 15ª jornada de la liga española, con lo que el equipo blanco consolidó su liderato y mantiene la ventaja de seis puntos sobre el Barcelona, que ganó por 3-0 en campo de Osasuna (20º y último).



El canterano hispano-dominicano Mariano Díaz en el 84 y Sergio Ramos en el 90+2 le dieron la vuelta al resultado a favor del Real Madrid, que perdía por 2-1.



El Real Madrid de Zinedine Zidane batió con este triunfo el récord de partidos invicto del club blanco, colocándole en 35 y superando los 34 que poseía el conjunto entrenado por el holandés Leo Beenhakker desde la temporada 1988-89.



El equipo blanco, que dio descanso a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Luka Modric, pensando en el Mundial de Clubes de Japón, que disputa la próxima semana, pareció encauzar el partido en el minuto 50, con un gol de Álvaro Morata, con un disparo desde fuera del área.



Pero todo indicaba que el conjunto merengue había logrado el gol de la tranquilidad, Joselu Sanmartín, salido de la cantera del Real Madrid, dio la vuelta al partido con un doblete en apenas dos minutos (63 y 65).



Imitando a Morata, Joselu logró el empate también con un disparo desde fuera del área, que entró por una esquina de la portería.



Cuando el Real Madrid estaba todavía lamentando el empate, dos minutos después, el rumano Florin Andone centró desde la izquierda, y Joselu se anticipó a Sergio Ramos, batiendo a Keylor Navas por bajo.



El equipo de Zinedine Zidane consiguió empatar a seis minutos del final con un cabezazo de Mariano (84).



Lucas Vázquez centro desde la derecha y Mariano remató a la red, en una jugada en la que intervinieron los dos delanteros que hizo entrar en cancha Zidane tras el segundo gol del Deportivo.





Y cuando parecía que el partido terminaría en empate, el alemán Toni Kroos sacó un córner, que remató de cabeza la red Sergio Ramos.



El defensa del Real Madrid se ha convertido en un goleador decisivo para su equipo.



En el Clásico del 3 de diciembre también marcó de cabeza contra el Barcelona en los instantes finales del partido (1-1), igual que logró goles decisivos en las finales de las Champions ganadas por el Real Madrid en 2014 y 2016, en la del Mundial de Clubes de 2014 y en la de la Supercopa de Europa de 2016.



"Cuando se lucha hasta el final, las cosas se dan. Hemos cometido errores, pero si trabajas obtienes resultados. Tenemos muchas cosas para reflexionar, debimos haber tenido un partido más cómodo", explicó Ramos tras la victoria.



"En el fútbol me quedan muchos años. Es lo que pienso, así trabajo, para que cuando me retire a los que vengan detrás les cueste superarme", apuntó.



Por su parte, el FC Barcelona superó al colista Osasuna (3-0), rompiendo en Pamplona una racha de tres empates consecutivos en Liga.



Luis Suárez abrió el marcador lata en el minuto 59, empujando a la red a puerta vacía un servicio de Jordi Alba.



Messi, desde el área pequeña, de nuevo a pase del lateral internacional español, estableció el segundo.



El astro argentino cerró la goleada ya en el tiempo de prolongación (92) con una gran jugada individual en la que dejó sentados a varios defensas dentro del área.



Con este doblete, Messi pasó a liderar la tabla de goleadores, con 11 dianas, una más que Suárez y que Cristiano Ronaldo.



"Seguimos enganchados al título. Somos el Barça y sabemos que no podemos rendirnos nunca", afirmó Suárez.