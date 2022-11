Siempre he sido serio y responsable con mi trabajo: Wilson Carpintero

Wilson el ‘Pájaro’ Carpintero estuvo en El Camerino de Blu Radio para hablar sobre su larga trayectoria en el fútbol profesional.



A pocos meses de cumplir los 40 años de vida, sigue activo en el fútbol profesional y preocupando a las defensas rivales.



Sobre su particular celebración, la que lo hizo famoso, aseguró que fue idea del padrino de su hija y que comenzó en 2008 cuando le marcó un gol al América de Cali en la goleada 4-0 que la Equidad le propinó al cuadro escarlata.



Carpintero habló sobre su vida profesional y aseguró que su éxito radica en la disciplina y el respeto que ha tenido por el deporte.



“Agradecido a Dios por la decisión de jugar al fútbol. La tomé en serio, es lo único que supe hacer, entonces me la tomé muy en serio. Hay que ser honesto con el trabajo y en los clubes donde he estado he siempre he dado lo mejor, he sido una persona honesta y seria con mi trabajo”, señaló.



Sobre su salida el fútbol extranjero, aseguró que Venezuela lo recibió muy bien y que el Caracas le dio la oportunidad de jugar en varias oportunidades un torneo internacional.



“Se dio la oportunidad de ir al fútbol de Venezuela en el Caracas, me brindó una gran acogida, le tengo gran agradecimiento tuve la oportunidad de jugar torneo internacional en tres oportunidades”, añadió.



Al referirse a los mejores momentos de su carrera, señaló que aunque es difícil escoger, rescata los pasos por el Bucaramanga, La equidad y El Quindío, clubes donde señaló que le “brindaron la comodidad necesaria” para poder hacer bien su trabajo.