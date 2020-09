Tatiana Calderón, la colombiana en equipo femenino que correrá las 24 horas de Le Mans

View this post on Instagram

Hoy fue día de preparación, caminar el circuito y muchas reuniones con los ingenieros para mañana finalmente hacer mi debut oficial en las prácticas libres y la clasificación!!!😉🙌🏻 . . Today was all about preparation, track walk and meetings with the Team. Tomorrow the real action starts, free practice and qualifying! 😉🙌🏻 . . #motorsport #girlpower #lemans24 #racing #endurance #speed #flatout #carreras #duracion #reto #velocidad #vamos