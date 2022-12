Teo Gutiérrez impulsa al Junior en triunfo ante Nacional y acecha al líder

Con goles de Teófilo Gutiérrez y Jarlan Barrera Junior derrotó 2-0 en Barranquilla al Atlético Nacional en la Liga Águila que lidera Santa Fe. El equipo bogotano remontó y superó 3-2 al Once Caldas y llegó a los 15 puntos.



La jornada se completará el lunes con los partidos entre Rionegro Águilas-Envigado y Equidad-Alianza Petrolera.



Resultados de la quinta jornada:



Patriotas 0 - Deportivo Pasto 0



Junior 2 - Atlético Nacional 0



Deportes Tolima 1 - Millonarios 1



Santa Fe 3 - Once Caldas 2



Sábado



Jaguares 0 - América 0



Deportivo Cali 1 - Tigres 1



Atlético Bucaramanga 0 - Atlético Huila 1



- Clasificación: PJ PG PE PP GF GC PTS



.1. Independiente Santa Fe 5 5 0 0 9 2 15



.2. Atlético Junior 5 4 0 1 9 1 12



.3. Alianza Petrolera 4 3 0 1 4 4 9



.4. Atlético Nacional 5 3 0 2 4 4 9



.5. Cortuluá 4 2 2 0 6 4 8



.6. América de Cali 5 2 2 1 5 4 8



.7. Patriotas 5 1 4 0 5 3 7



.8. La Equidad 4 2 1 1 6 7 7



.9. Independiente Medellín 4 1 3 0 4 2 6



10. Millonarios 5 1 3 1 6 5 6



11. Atlético Huila 5 1 3 0 5 6 6



12. Deportivo Cali 5 1 2 2 9 9 5



13. Jaguares 5 1 2 2 3 3 5



14. Deportivo Pasto 5 1 2 2 6 7 5



15. Once Caldas 5 1 2 2 4 5 5



16. Deportes Tolima 5 1 2 2 4 5 5



17. Tigres 5 1 1 3 2 6 4



18. Rionegro Águilas 4 0 1 3 1 5 1



19. Atlético Bucaramanga 5 0 1 4 3 7 1



20. Envigado 4 0 1 3 2 8 1

Clasificación de goleadores:



Con 4: Ángelo Rodríguez (Deportes Tolima) y Wilson Morelo (Santa Fe).



Con 3: Feiver Mercado (Cortuluá), Yimmi Chará (Atlético Junior), y Fernando Fernández (América de Cali).



Partidos de la sexta jornada:



Envigado-Depórtes Tolima; Atlético Huila-Rionegro Águila; Alianza Petrolera-Jaguares; Tigres-Independiente Medellín; Once Caldas-Atlético Bucaramanga; Atlético Nacional-Equidad; Deportivo Cali-Patriotas; Millonarios-Junior; Deportivo Pasto-América y Cortuluá-Santa Fe.



