Matías Andrés es un joven rapero argentino, aficionado al fútbol y al astro argentino Lionel Messi y decidió dedicar una de sus canciones al futbolista.

Publicidad

“Este país a vos no te merece (…) Pero Messi, vos no te sientas perdedor, no fallaste a mi país, Argentina te falló”, dice un aparte del rap del joven cantante.