Video: Risas y llanto, así celebró Zipaquirá el histórico triunfo de Egan Bernal

Tras el histórico triunfo del colombiano de 22 años, Egan Bernal, su ciudad natal, Zipaquirá, celebró con júbilo el día en que la historia del deporte colombiano cambió para siempre.

le puede interesar: ¡Si es un sueño, no nos despierten! Egan Bernal, campeón del Tour de Francia

Publicidad

La plazoleta de Zipaquirá se vistió de los colores de la bandera y al ritmo de la canción ‘Colombia tierra querida’, todo un pueblo se unió para celebrar el momento.

¡Los zipaquireños no caben de la emoción!



Este es el ambiente en la plazoleta de Zipaquirá tras el triunfo de Egan Bernal en el #TourDeFrancia 👏🙌 🇨🇴 https://t.co/PWFrn0Sju0 pic.twitter.com/b1mjZxHf9l — Blog Deportivo (@blogdeportivo) July 27, 2019

¡ZIPAQUIRÁ SALTA DE ORGULLO! Así vivieron sus habitantes el triunfo de Egan Bernal. https://t.co/oxlWHbduEe #TDF2019 🇨🇴👏 pic.twitter.com/gRsT1CYo8m — elespectador (@elespectador) July 27, 2019

Por su parte Egan, dijo en entrevista: “Desde la salida estaba pensando que me sentía bien, pero cada kilómetro que pasaba iba pensando que me quedaba uno menos. No me he dado cuenta de que he ganado hasta que en la llegada Geraint (Thomas) me ha dado la mano. Entonces he entendido que había ganado el Tour”.