Yo fui bendecida y nací para el deporte: María Isabel Urrutia

“Yo fui bendecida y nací para el deporte porque desde la primera vez que competí gané. En el atletismo siempre tuve records, aún tengo record nacional en el lanzamiento de disco. En esa época era muy duro el atletismo en el mundo y logré quedar 14 en los Juegos Olímpicos. Entonces siempre tuve éxito”, aseguró.

Urrutia contó que en su adolescencia tuvo que trabajar para poder suplir sus necesidades y entrenarse como deportista de alto rendimiento.

“En todas las necesidades y adversidades de la vida, de que uno no tiene con qué comer, mi papá nos enseñó que no pidiéramos sino que hiciéramos las cosas. Entonces lo que yo pedía es que me dieran un trabajo para yo poder ir a entrenar, comer, etc”, dijo.

La exitosa deportista además se refirió a lo que significó conseguir la primera medalla de oro para Colombia en unas justas olímpicas.

“Pienso que algunas personas estamos condenadas a hacer algo para abrir las puertas a otros. Debo darle gracias a Dios de encontrarme en el camino a alguien como Gancho (Gancho Karouchkov, entrenador búlgaro de pesas en Colombia)”.

En ese sentido aseguró que el logro le permitió conocer a Colombia y sentir el cariño y respaldo de la gente.

“Cada día me siento más feliz porque a veces en el aeropuerto o en algún pueblo la gente que me encuentro llora, me felicitan y me agradecen”, dijo.