A Colombia le costaría 5 billones anuales cualquier retraso del megaproyecto Sirius: Promigas

A Colombia le costará entre 4 y 5 billones de pesos al año cualquier retraso del desarrollo del megaproyecto de gas Sirius, cuya entrada en operación está prevista para el año 2030, de acuerdo con el Informe de Gas de Promigas.

Sirius, de propiedad de Ecopetrol y Petrobras, tiene reservas suficientes para sostener el consumo de gas de todo el país por unos 20 años. Sin embargo, su desarrollo implica la realización de más de 100 consultas previas, además de un trámite de licencia ambiental.

Promigas estima que dejar de apostar por el gas en el país podría llegar a costar hasta 15 billones de pesos en la próxima década, sin contar con un aumento en las emisiones contaminantes si el gas es desplazado por combustibles con mayores niveles de emisión.

Las cifras muestran un panorama complejo en materia de gas para un país que el año pasado perdió reservas y tiene apenas para 5.9 años de "suministro nacional parcial". Desde diciembre pasado el país importa cerca del 17 % de su consumo y la expectativa de Naturgas, por ejemplo, es que el faltante de gas nacional supere el 50% para el año 2029.

Promigas asegura que es urgente ajustar la regulación para facilitar las importaciones en el corto plazo y habilitar la posibilidad de que las plantas térmicas liberen el gas que no están usando.

A mediano plazo es importante retomar la exploración de hidrocarburos, implementar el fracking, darle la vuelta a los gasoductos que no estaban pensados para traer gas de la Costa al Interior, y "reconocer el rol del gas como respaldo confiable para renovables intermitentes y con menores emisiones que otros fósil"