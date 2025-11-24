En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / A semanas de navidad, Gobierno alista decreto que limita contratación por temporales
Primicia

A semanas de navidad, Gobierno alista decreto que limita contratación por temporales

Para el Gobierno, la tercerización laboral ilegal es una especie de trampa o dumping social. Sin embargo, expertos y empresas advierten que con la medida podría satanizarse la contratación con empresas de servicios temporales.

A semanas de navidad, Gobierno alista decreto que limita contratación por temporales
A semanas de navidad, Gobierno alista decreto que limita contratación por temporales
Foto: ImageFx
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad