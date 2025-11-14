En vivo
Contraloría alerta incremento de $9 billones en contratación antes de la Ley de Garantías

El análisis revela que el 7 de noviembre, último día antes de que empezaran las restricciones electorales, se registró el mayor volumen con $6,1 billones.

