Abecé de la reforma tributaria de Petro: todo lo que necesita saber

La reforma tributaria fue presentada este lunes ante el Congreso, que decidirá si la aprueba como está, la modifica o la hunde. Sin embargo, el gobierno Petro cuenta con una coalición que le da mayorías en el legislativo. La iniciativa tendrá cuatro debates.

¿Gasolina sube con la reforma tributaria?

Según el texto, desaparecerá el régimen especial que permite que en algunos municipios de frontera la gasolina sea unos 2.000 pesos más barata que en el resto del país.

Ahora esa gasolina pagará IVA, arancel e impuesto nacional.

¿Afectarán la canasta familiar con la reforma tributaria?

Solamente si usted consume alimentos ultraprocesados o bebidas azucaradas, de lo contrario no hay nuevos impuestos y tampoco IVA. (Le contamos en esta nota cómo funcionan esos impuestos)

También subirá el costo de los plásticos de un solo uso, con un impuesto de 1.9 pesos por gramo.

¿Va a salir más caro comprar por internet?

Actualmente, las compras en plataformas electrónicas por menos de 200 dólares no pagan IVA; sin embargo, la idea es que esto no aplique a las compras que se hacen en países con los que no tenemos un TLC como China.

Días sin IVA

Desaparecen y no se hará el de diciembre

¿Van a exigir pagar impuesto a la renta?

Depende de cuánto gane. Si gana menos de 10 millones de pesos no tiene que preocuparse y si gana más tendrá más impuestos y menos beneficios.

Por ejemplo, una persona que gana 11 millones de pesos al mes pasaría de pagar 500.000 a 700.000 pesos de impuesto por mes, pero alguien que gana 140 millones al mes pasa de pagar 22,7 millones a 35,5 millones.

Lo máximo que usted podrá utilizar como renta exenta son 50 millones de pesos al año (4.1 millones al mes aproximadamente).

¿Y el impuesto al patrimonio?

Arranca en 3.000 millones de pesos y será permanente, quienes ganen más de 5.000 millones pagarán aún más. Se propone un nivel exento de 500 millones para proteger las viviendas.

¿Qué pasó con las medidas a los más privilegiados?

En esta tributaria se va a simplificar el pago de impuestos y las personas pagarán las mismas tarifas sin importar si sus ingresos son ganancias ocasionales, dividendos o sueldos.

También habrá un límite de ingresos libres de impuestos que equivale a unos 4 millones por mes.

¿Qué va a pasar con las empresas?

Van a tener que pagar impuesto del 35 % y se mantendrá el pago extra de 3 puntos para las entidades financieras.

Además, se van a eliminar los beneficios tributarios por sectores y se dio un ultimátum a las zonas francas: Si no exportan no tendrán el beneficio.

Las compañías de petróleo y minería pagarán un impuesto del 10 % por las exportaciones cuando se tengan precios del petróleo por encima de 48 dólares, del oro por encima de 411 dólares la onza y del carbón por encima de 87 dólares la tonelada.

Las compañías tampoco podrán descontar el ICA del impuesto a la renta ni las regalías.