Advierten a quienes viven en conjuntos residenciales: esto deben exigir a administración

Cada vez es más común que las familias colombianas elijan vivir en conjuntos residenciales. El crecimiento de la propiedad horizontal en el país ha hecho que muchos prefieran este tipo de viviendas, sobre todo por razones de seguridad. La mayoría de estos conjuntos cuentan con sistemas de vigilancia, cámaras, celadores y acceso controlado, lo que da cierta tranquilidad.

Sin embargo, esta percepción de seguridad muchas veces no corresponde con la realidad. En los últimos meses se han presentado varios casos en los que delincuentes han logrado ingresar a conjuntos aprovechando descuidos u omisiones en los protocolos de ingreso. Esto ha encendido las alarmas de las autoridades.

Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) hizo un llamado a administradores, empresas de vigilancia y residentes para que refuercen las medidas y eviten que los delincuentes encuentren oportunidades dentro de la misma comunidad.



Errores comunes en conjuntos residenciales que facilitan robos

El Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) identificó varios errores frecuentes que abren la puerta al crimen. El más común: el ingreso sin verificación de identidad. Muchos conjuntos permiten el acceso a domiciliarios, visitantes o trabajadores sin pedir documentos o confirmar a quién visitan.

Otro problema grave es la contratación de empresas de vigilancia no autorizadas o de personal sin formación en seguridad. Esto, según reportes de la SDSCJ, ha derivado incluso en casos de complicidad entre guardas y delincuentes.

También se ha detectado que varias copropiedades instalan cámaras de seguridad, pero estas no funcionan o no se monitorean en tiempo real. La tecnología, por sí sola, no es suficiente si no se hace mantenimiento ni se revisan las grabaciones de forma regular.

Además, muchas residencias no cuentan con protocolos claros ante emergencias, robos o situaciones sospechosas. La falta de comunicación entre vecinos, la baja participación en simulacros o la desinformación son factores que dejan a la comunidad vulnerable.

Ley toma acciones contra conjuntos: deben tener cuidado con las piscinas

Recomendaciones para evitar hurtos en conjuntos residenciales

La AIDE compartió una serie de recomendaciones para mejorar la seguridad:

Administradores y consejos de administración deben:

Verificar que la empresa de vigilancia esté habilitada por la Supervigilancia.

Exigir rotación periódica del personal y hacer supervisiones aleatorias.

Contar con sistemas de control de rondas y realizar estudios de seguridad regularmente.

Establecer protocolos claros para visitantes, manejo de llaves y emergencias.

Garantizar el mantenimiento de cámaras, alarmas y equipos.

Almacenar grabaciones en la nube o en sitios seguros.



Empresas de vigilancia privada deben:

Aplicar filtros rigurosos para contratar personal.

Evaluar periódicamente la confiabilidad de los guardas.

Capacitar al personal en atención, prevención del delito y reacción ante emergencias.

Proveer herramientas tecnológicas como radios, botones de pánico y apps de monitoreo.

Ofrecer condiciones laborales justas para evitar negligencias.



La comunidad de residentes debe:

Cumplir con los protocolos de seguridad establecidos.

No compartir llaves ni códigos con desconocidos.

Participar en comités de seguridad y reportar novedades.

Mantener cerradas puertas y ventanas, incluso si se está en casa.

Evitar publicar ausencias en redes sociales.

Promover la comunicación entre vecinos y alertar sobre cualquier hecho sospechoso.

La seguridad en los conjuntos no es solo responsabilidad del celador. Es un trabajo en equipo entre residentes, administradores y vigilantes. Prevenir sigue siendo la mejor estrategia.