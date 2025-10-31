Analdex advierte que nuevo régimen aduanero mantiene sanciones desproporcionadas

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) expresó preocupación por varios puntos del proyecto de ley radicado por la Dian ante el Congreso, que busca establecer un nuevo régimen sancionatorio y de decomiso aduanero.

Aunque la iniciativa promete simplificar las normas y reducir las infracciones, el gremio considera que mantiene sanciones excesivas y un modelo de responsabilidad objetiva que podría afectar a las empresas formales del comercio exterior.

Según Analdex, el proyecto propone reducir las infracciones de 357 a 80 y las causales de aprehensión de 42 a 26, pero mantiene un enfoque sancionatorio que no distingue entre errores involuntarios y conductas fraudulentas. “La nueva norma castiga incluso errores menores en las descripciones o registros de mercancías, con multas de hasta el 30 % del valor en aduanas, lo que resulta desproporcionado”, explicó Juan Diego Cano, director de asuntos legales del gremio.

Otro punto de crítica es la reintroducción de la sanción por ‘inducir al error’ a las agencias de aduanas, una figura que, según Analdex, diluye la responsabilidad individual y podría sancionar a intermediarios por errores de los importadores.



El gremio también alertó sobre la eliminación del procedimiento que permitía corregir inconsistencias sin sanción, lo que, a su juicio, refuerza un modelo punitivo más que pedagógico. Cano insistió en que el país necesita una norma que diferencie el error de buena fe del fraude y concentre los esfuerzos de fiscalización en combatir el contrabando técnico y las prácticas ilegales.

El proyecto fue presentado tras el fallo de la Corte Constitucional (Sentencia C-072 de 2025), que declaró inconstitucional el régimen vigente y ordenó expedir una nueva ley antes de junio de 2026. Aunque la Dian destacó que el texto se alinea con estándares internacionales y busca mayor seguridad jurídica, el debate ahora pasa al Congreso, donde se espera ajustar los artículos más polémicos y lograr equilibrio entre control y facilitación del comercio exterior.