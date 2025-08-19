Apenas el 10 % de los empleados de Olímpica están contratados directamente: MinTrabajo

El Gobierno Nacional está señalando a Tiendas Olímpica de utilizar mecanismos de tercerización laboral ilegal luego de una masiva inspección a las tiendas en las últimas dos semanas, en la que encontró que solamente el 10 % de los empleados tiene contrato directo con la compañía.

Es la segunda vez que el Gobierno realiza esta clase de inspecciones sorpresas a una cadena de supermercados, días después de que hiciera lo mismo con D1.

"Nos sorprendió muchísimo ver que Tiendas Olímpica tiene solo el 10 % de su personal vinculado de manera directa. Esto es igual a decir que entonces el 90 % del personal que está en las tiendas olímpicas es personal tercerizado o como otros llamamos técnicamente, a intermediación laboral ilegal. Que las empresas puedan fragmentar toda su cadena en distintas empresas como parte de la libertad de empresa es cierto, pero también debe tener algunos límites y esos límites son los que vamos a verificar como Ministerio de Trabajo. La intermediación laboral ilegal de la que hemos hablado por años en este país que no debería permitirse realmente", señaló la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz.

La cadena de supermercados Olímpica es propiedad de la familia Char Foto: Olímpica

Según Muñoz, los trabajadores están vinculados a través de las compañías Incopac, Inversiones y Operaciones Comerciales del Sur, Inverosur Gestica e Ihungo.

"Cuando una empresa tiene el 90 % de su personal que parece Olímpica, se viste como Olímpica, tiene camiseta Olímpica, pero realmente uno va y mira los contratos de trabajo y no son Olímpica sino que hacen parte de un grupo empresarial, nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos que entrar a mirar allí si realmente estas empresas tienen autonomía técnica, administrativa, financiera. Tenemos que entrar a mirar quién da las órdenes, a quién le hacen caso", agregó Muñoz.

Otros hallazgos contra Tiendas Olímpicas incluyen "un incumplimiento sistemático" de la reducción de la jornada laboral, entrega de dotación incompleta a los trabajadores, mala señalización de seguridad en las tiendas, zonas de cableado expuestas, zonas húmedas, tiendas que según el Gobierno pueden ser peligrosas para los empleados y la inexistencia de espacio para que las madres puedan lactar.

Formalmente, la inspección arrancó por la presentación de 56 quejas individuales. Tras la visita continuarán las investigaciones, pero el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, menciona también la posibilidad de acercamiento con las directivas de la empresa.

Tiendas Olímpica es controlada por la familia Char, la misma familia de uno de los clanes políticos más poderosos del país y rival histórico del presidente Gustavo Petro.