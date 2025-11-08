Así puede recibir pagos por Nequi desde EE. UU. de forma segura: nueva herramienta le cuida la plata

Cada vez más colombianos dependen del dinero que llega desde el exterior. Algunos reciben remesas de familiares que viven en Estados Unidos o Europa, mientras que otros han encontrado en el mercado digital una oportunidad para trabajar de forma remota, ofrecer servicios o vender productos a empresas extranjeras.

De acuerdo con el informe Deel Global Hiring Report 2024, Colombia está entre los cinco países con más trabajadores contratados por compañías fuera del país, en su mayoría estadounidenses.

Sin embargo, para muchos, recibir dinero del extranjero sigue siendo un reto. Entre los trámites, las demoras y las altas comisiones, algunas personas terminan recurriendo a canales informales que pueden implicar riesgos, pérdidas de dinero o sanciones legales.

Frente a esta necesidad, Nequi, la plataforma financiera aliada de Bancolombia, anunció una nueva herramienta para facilitar el proceso: “Giros a un Link”, disponible desde enero de este año.



Nequi lanza “Giros a un Link” para recibir dinero desde EE. UU.

La función fue desarrollada en alianza con Palla, una plataforma de pagos internacionales, y permite que cualquier persona en Estados Unidos pueda enviar dinero a Colombia de forma rápida, segura y completamente digital. No requiere registros, intermediarios ni papeleo, y todas las transacciones están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.



Según explicó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, esta herramienta busca ser un alivio para quienes “camellan con el mundo” y necesitan una forma confiable de recibir ingresos internacionales. Solo en el primer trimestre del año, los usuarios de Nequi movieron más de 580 mil millones de pesos en giros internacionales, y se espera que esta nueva opción agilice aún más esos envíos.

Nequi sorprende con nuevo servicio Montaje: Blu Radio.

¿Cómo funciona “Giros a un Link” de Nequi?

El usuario en Colombia genera un enlace desde la aplicación de Nequi. Envía ese link por WhatsApp o correo electrónico a la persona que está en Estados Unidos. El remitente abre el enlace, realiza el pago con su tarjeta débito o crédito Visa o MasterCard emitida por un banco estadounidense, y el dinero llega en minutos al saldo Nequi del destinatario.

La herramienta está disponible tanto para quienes reciben remesas familiares como para trabajadores independientes, emprendedores o creadores digitales que cobran por servicios o productos.

Publicidad

Nequi recuerda que los enlaces oficiales siempre comienzan con https://giros.nequi.com.co/ y recomienda no compartir claves ni códigos personales.

“Giros a un Link” se suma a las opciones que la plataforma ya ofrece para recibir dinero desde el exterior, como PayPal, Payoneer y las remesas tradicionales. Con esta innovación, Nequi refuerza su compromiso de facilitar el acceso financiero y respaldar a los colombianos con ingresos globales.