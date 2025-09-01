Publicidad

Atención empresas: Así quedarían los impuestos en la tributaria

Atención empresas: Así quedarían los impuestos en la tributaria

Carbón, petróleo y banca salen damnificados. Las iglesias comenzarían a pagar impuestos por actividades mercantiles.

Empresas preocupadas por reforma tributaria
Empresas preocupadas por reforma tributaria
Foto: AFP
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 03:40 p. m.

La reforma tributaria implicará una nueva oleada de impuestos para compañías de sectores como las finanzas, el petróleo y sobre todo el carbón.

A diferencia de la reforma tributaria del año pasado aquí no se incluyó la posibilidad de un impuesto de renta diferencial para las pequeñas y medianas empresas.

Gobierno se quedará por derecha con el 1% de las ventas de petróleo de Ecopetrol

Nace en esta reforma un nuevo impuesto para los sectores de petróleo y carbón que graba con un impuesto del 1% a todas las ventas de petróleo y carbón del país, incluyendo las exportaciones.

La banca pagará hasta 50% del impuesto a la renta

La reforma establece que el sector financiero incluidos bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y compañías similares, pagarán hasta 50% de impuesto a la renta equivalente a una sobretasa de 15 puntos sobre el impuesto a la renta general.

Esto implica un aumento de 10 puntos sobre el nivel de impuestos que actualmente tiene a cargo ese sector.

Pareja divorciada_Grok.jpg
Pareja divorciada
Foto: Grok, referencia / Blu Radio

Más impuesto a la renta para el carbón

El gobierno propone elevar la sobretasa del impuesto a la renta para el sector del carbón. Hoy este sector paga tarifas adicionales de entre 0% y 10% en el impuesto a la renta dependiendo de los precios internacionales y ahora la tarifa máxima será de 15%.

Además se redujo el nivel de precio a partir del cual se empieza a pagar la sobretasa.

Iglesias pagarán impuesto a la renta por actividades mercantiles

Las iglesias empezarán a pagar impuesto a la renta por las actividades mercantiles que realicen.

Piense en que una congregación religiosa, además de limosnas, podría recibir ingresos por organizar bazares, vender libros, hacer cursos o por actividades que dejen ganancias. Todas esas actividades deberán pagar y liquidar impuestos.

