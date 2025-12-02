Aumentar el salario mínimo sin criterios técnicos podría disparar la informalidad: Andesco

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, se pronunció frente a las propuestas que buscan fijar el aumento del salario mínimo en un 11 % para el próximo año. De acuerdo con el presidente del gremio, un ajuste de esa magnitud, aunque es deseable para los trabajadores, podría generar efectos adversos en el empleo formal y podría generar el aumento de la informalidad laboral en el país.

“Todos los empresarios tienen que incorporar eso a sus tarifas. El incremento que se da, que parece muy importante y que, como les dije, va a ser muy superior a lo que se está pensando por parte de los empresarios, y no porque los empresarios sean esclavistas, no quieran pagar”, señaló el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.

El gremio resaltó que actualmente el 56 % de los trabajadores colombianos laboran en condiciones informales, sin vacaciones ni cesantías, y que los ajustes salariales reflejarían o no afectaciones incluso en los costos de los servicios.

Salario mínimo Foto: Blu Radio

“Es peligroso para un sector productivo, necesitamos producción, no necesitamos puestos de trabajo de contrato, como hace el gobierno, 600.000 empleos de OPS no generan ningún producto a la economía colombiana, necesitamos empleo en el campo, necesitamos empleos en los vigilantes, en la tecnología, en esos que verdaderamente generan valor agregado al crecimiento económico”, agregó el presidente de Andesco.



Según el gremio, un aumento prudente debería vincularse a la inflación para proteger el poder adquisitivo y sumar uno o dos puntos adicionales por productividad. Alertan que cualquier incremento sería rápidamente absorbido por la inflación y terminaría generando pérdida de empleo, afectando especialmente a los sectores con mayor informalidad, como el agropecuario, donde más del 80 % de los trabajadores carece de prestaciones básicas.

Andesco llamó a los responsables de fijar el salario mínimo a tomar decisiones técnicas, basadas en datos y productividad, para evitar que medidas bien intencionadas terminen profundizando la precariedad laboral en Colombia. Señalando la importancia de tomar la decisión para fortalecer la generación de empleo real y no con cifras temporales de contratación que no contribuyen al crecimiento económico.