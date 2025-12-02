En vivo
Blu Radio  / Economía  / Aumentar el salario mínimo sin criterios técnicos podría disparar la informalidad: Andesco

Aumentar el salario mínimo sin criterios técnicos podría disparar la informalidad: Andesco

El sector advirtió que un incremento de dos dígitos del salario mínimo, podría generar pérdida de empleos formales y presión sobre sectores productivos clave del país.

