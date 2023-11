¿Bajará el precio de la carne por decreto que revive mataderos municipales?

Transcription

con sólo algunos oyentes. Por qué he dicho yo y lo repito otra vez, que el director del IVIMA no existe, Es decir, el Gobierno para complementar. Luis Ernesto, su teoría lleva un año y cuatro meses gobernando. Aún no nombra director de Inma en propiedad. Mmm. Uno. Porque es que el Inma para estos efectos, Felipe de Matadero. Mmm uno es el que tiene el control, por ejemplo, en caso de que el matadero de pueblo vaya a tener planta de refrigeración. Mmm uno, entonces el In Vima John, no sé si tenga la ca la cantidad, la calidad técnica para hacer estos controles. El Inma va a vigilar y a controlar el transporte de los mataderos de pueblo. No sé si el In Vima tenga esas condiciones. Me llamó la atención lo que dijo el doctor Hugo. El va a vigilar la destrucción de la carne decomisada. No sé si el En Vima tenga las facultades para hacer. El doctor Herrera dice que, al contrario de lo que se podría pensar, lo que hacen es baja los controles que pondrían solamente un inspector del Lima no dedicado a cada matadero, sino que puede ser para varios mataderos. Lo cual disminuye el rigor del control de calidad de los productos. Pero es que hay que hay que ver el mercado al que se dirige cada uno. Los frigoríficos son para venderle a las ciudades y necesita de carne que se necesita estar refrigerada durante mucho tiempo. La idea de los mataderos es que si se vende para el consumo la carne sacrificada hasta dos o tres días antes, pues no tiene esos mismos requerimientos. Mmm uno. Obviamente, los frigoríficos son los grandes beneficiados de del decreto anterior. Son y ven esto como una competencia, pero el problema que hay que solucionar es que la gente se quiere decir que los de la que los de las grandes ciudades de las ciudades importantes coman buena carne en frigorífico. Los demás, los de los pueblos pequeños que coman carne, Es que eso no es cierto. Regular depende de, de de una premisa que no es cierta. Mmm una carne recién sacrificada no requiere, eh ser eh congelada, eh? Lo que está pasando en este momento es que la la gente en los municipios ve que sus vacas o sus eh novillos salen en camiones hacia la capital y para poderla consumir tienen que pagar después una cifra muy alta porque pro eh se pasan por todo ese trámite de los frigoríficos sie, mientras que si se sacrifican el matadero, el costo, obviamente, toda la carne, inclusive la de los mataderos, la de los pequeños pueblos, deben tener unas condiciones sanitarias. Pero además de lo que se habla, sí, pero es que no, pero es que no es cierto. Es que ahí está el punto, no es cierto, porque el decreto lo que se enfoca es en tratar de, de asegurar unas condiciones, eh? De calidad mínimas. Es distinto una carne que se come inmediatamente después de sacrificada que una que se come meses después y una que va a ir en barco hasta la China. Son carnes distintas. Entonces requieren tratamientos distintos. No quiere decir que una carne sea mejor que la otra. Depende del momento y la forma en que se sacrifique, eh? El decreto anterior solucionaba cosas, pero creó estos problemas. Éste muy seguramente también va a generar problemas de supervisión, eh? Mmm, uno. Y donde no sea negocio hacerlo. Pues no van a abrir esos mataderos entonces, ver con beneficio inventario lo que dice el director de los de El gremio de los frigoríficos? Mmm uno Porque ellos pues tienen una visión, eh, pero sesgada del negocio. Sí, pero pero Pero el doctor Urrea. Pero ahora el tema sanitario no es una visión sesgada. Me parece a mí, señor Aurelio. La última, por favor. Sí, en segundos. El ministro de Salud aquí en mañana es Blue. Rápidamente, Aurelio. Pero el doctor Urrea sí dice que una flexibilización de las normas se leyó en detalle el decreto. Y eso sí me preocupa a mí, porque entonces vamos a tener carne de un tipo para unos y carne de un tipo más bajo para otros. Es decir, se crean dos tipos de carne en Colombia y en eso sí, no estoy de acuerdo. Y y dos pequeños detalles, No, lo que menos mata son vacas. No, las vacas no se sacrifican. Las vacas, los que se matan sobre todo, son novillos de engorde y no se exporta la carne procesada. Colombia, Estás portando fundamentalmente carne en pie. Luego es bueno dejar claro estos puntos para tener realmente evidencia de qué es lo que se va a hacer específicamente. Pero a mí sí me parece que si se crean dos tipos de carne, una para ricos y otra para pobres. Pues no sé hasta donde le sea. Ya le uno de los firmantes de este decreto es el ministro de Salud. Obviamente, también vamos a hablar de la reforma de la salud. Siete de la mañana. Treinta y cuatro minutos en mañanas. Es un FIP no tiene de su consumo medicaciones y concentraciones en etiquetas sin los síntomas que existe con su médico. Es misma. Esta es Blu Radio. La alternativa, Ministro Jaramillo, es el ministro de Salud del gobierno de Colombia. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días, Don Néstor. Gusto en saludarlo a usted. Gracias. Gracias por aceptar esta invitación, ministro. Mmm. Uno que a propósito usted queda encargado a partir de hoy de funciones presidenciales, verdad? Sí, señor. Como le digo, ministro, eso es más que todo cualquiera. Eso es más que un formalismo. No, la verdad, no. Esto no es como antes que nombraban designado. Y entonces usted sí, verdaderamente tenía funciones de presidente. Por ejemplo, el doctor Leemos Bueno, el doctor Víctor Mosquera cuando habían designados hoy. Hoy ya no. Esto es más que todo como como un formalismo para algún tema que esto es, que haya que resolver más de una firma o algo porque no. Uno no hará nada diferente de lo que ordena el señor Presidente. La eso quiere, ministro? No tengo que decirle, señor presidente, hoy no, No, no, señor. Para nada, para nada. Vale, Ministro, usted es uno de los firmantes. Estaba hablando del tema de la carne de los mataderos. Usted es uno de los cuatro ministros que firma el decreto de anoche. Usted maneja la salud de este país, Ministro para quienes tienen dudas e inquietudes, Cuál es el sentido éste de revivir los mataderos? Mire Ah, eh, una cosa, Don Néstor, es que creo que parecería que que que nadie hubiera leído el programa del Señor Presidente de la República. Parece que nadie hubiera escuchado lo que nosotros prometimos. Y oímos Recogió el señor presidente, el presidente recogiendo por veinte años inquietudes de la gente. Y voy a dar una razón. Voy a decirle algo. Voy a decirle algo. Yo yo desde pequeño voy a un municipio que es Murillo, cerca del Libano. Tolima, donde yo nací. Sí, y usted tiene que para matar una red tiene que trasladarla desde Murillo hasta Ibagué para poder o hasta la hora para poderla sacrificar. Qué es lo que se ha generado? Una situación de Aja. Lo saben los ganaderos. Lo sabe todo mundo matan, matan, matan en el potrero termina en las carnicerías hay en algunas. Hay algunos sitios que se pueden rehabilitar llenando todos los requisitos. Entonces voy a decirle algo porque siendo yo un dirigente regional. Yo yo fui concejal diputado. Nosotros en el Líbano logramos tener un adecuado matadero que funcionaba adecuadamente con todos los requisitos que hay para estas plantas de sacrificio, porque es que hay plantas de sacrificio comercial para exportación, otros para grandes, para grandes beneficias. En fin, esta era un matadero que se hizo, se hace choque eléctrico para para no maltratar al animal. Se cuelga inmediatamente, se desangra en el aire, se expresa en el aire, se usan operarios que ya están entrenados y se logra sacrificar. Si hay, por ejemplo, funcionando esta plaza. Estoy diciendo en El Líbano, Tolima doy un ejemplo muy claro. Va a llenar todos los requisitos. Tiene que haber control sanitario por la alcaldía. Generalmente los ellos tienen un veterinario. Mira anticipadamente el día anterior. En qué condiciones están los animales? No es cierto. Hay muchos animales. Animales? No son no, que no son la exportación. Todavía matan a los animales en esos mataderos con choques eléctricos? No? Pues depende. En ese tiempo estoy hablando de lo que hacíamos hace hace unos veinte años. Treinta años. No es cierto. Hay que hay que insensibilización al animal antes para poderlo desangrar. porque el animal se desangra. Entonces yo yo estudié eso tecnia en Holanda hace ya muchos años, en los años finales de los sesenta y de los setenta, y inclusive una de mis prácticas fue en en un matadero que exportaba hacia los Estados Unidos cerdos y yo estuve en toda, en toda desde desde el momento en que se le daba un choque eléctrico al cerdo y se subía y se desangraba. Hice todo ese ciclo en un mes, mes y medio, casi dos meses que estuve trabajando en esa planta, aprendiendo todo ese tema, desde, desde ese sitio hasta hasta el hasta hasta donde es hasta donde terminan mandando en canal, en cuartos fríos, etcétera. Entonces, generalmente lo que sucede aquí es que esa que esa carne que se consume se sacrifica hoy y se consume hoy mismo. Eso no es carne diferente. Ya cuando usted tiene cuartos fríos, etcétera, es para allá un mercado muy grande. Entonces, aquí lo que estamos tratando es regular. Un algo que creemos nosotros que cumple con el primero tiene que cumplir con todos los estándares. No, no estándares de exportación, no estándares de una comercialización grande en donde en donde van a cuartos fríos y se hace maduración, etcétera, sino es un consumo, especialmente en ciertas regiones apartadas del país, en donde los costos de trasladar una red hasta un centro poblado y hay doscientos de kilómetros de distancia. Esto esto hace una situación primero, de aumentar el costo de la carne para para la gente. Uno de los costos más altos, y es increíble es la carne, la carne o carne bovina, la mayor, mucho sacrificio. Recuérdese que que los animales son salen cincuenta por ciento ternero y cincuenta por ciento hembras. Muchas hembras se sacrifican en Colombia. Muchas hembras se sacrifican en Colombia. Entonces Entonces ya hay animales de desecho, digamos vacas, vacas de producción que ya terminan. Generalmente estos mercados son los que se en esta, en estos en estas regiones y lo que queremos pasar es del agea y de la matanza en tierra, en los postreros para poder tener sitios más adecuados, de pequeños, de, de pequeñas plazas de sacrificio, plantas de sacrificio que cumplan con todos y cada uno de los requisitos. Sobre eso, ministro, quiero preguntarle porque varios expertos nos dicen que, de hecho, la calidad de la carne mejora y es recomendable dejarla varios días bajo refrigeración que la carne, la maduración, el consumo invariable. Lo que se llama maduración es ciertas. Exacto. Es la maduración para que madurez en el sistema. Control para la moderación refrigerada. Lógico. Sí, señor. Pero entonces eso ya es un mercado comercial muy grande. Esto generalmente es lo que sucede en un pueblo. Usted va a un pueblo, ellos matan, sacrifican y venden inmediatamente llegan los campesinos de afuera y se llevan su carne para sus fincas. Pero entonces, si usted no ayuda en este tema lo que vamos estamos ahoritica es consumiendo en todos esos sectores una, una carne que no la inspeccionamos, que no sabemos qué estamos consumiendo y que nos llena ni siquiera los más mínimos requisitos de sanidad, Ministro. Pero entonces, en cuánto bajaría el precio de la carne? Porque, según nos acaba de decir el presidente a su fri col el señor Urrea únicamente se reducirían en un uno por ciento relajando los estándares. Usted qué es lo que nos puede prometer? De cuánto bajaría el kilo, por ejemplo, con estas medidas Gracias a este decreto no está en esa zona, en esa zona, sino en en los centros urbanos. No la carne, la carne, la carne. Hoy es increíble que hoy sea más barata la carne de cerdo y y de y de y de Ministro Reconectando. Creo que ese es ese Piti. Es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Mmm. Uno acaba de decir Paola, Me da la impresión que esto merece un poquito de declaración que en los centros urbanos le entendí al ministro. No va a bajar el precio de la carne, Ministro, está así? Es que bueno, la comunicación está entrecortada, pero Pero se supone que todo esto que estamos haciendo es para que baje el precio de la carne? No, pero dice cuyo costo está disparado. Quisiera la aclaración del ministro sobre eso. Pero usted lo escuchó en los centros urbanos. Felipe no va a decir que no la carne. Entonces me imagino que esto es dirigido a fundar el país rural, fundamentalmente claro, a los pueblos en donde van a tener mataderos, que será la carne de consumo local. Si entiendo si entiendo bien porque se reducen los costos de producción, se reduce el costo del transporte. Y Néstor, el ministro nos dice que no se trata únicamente de los costos. Es que la ventaja del decreto es pasar de un sacrificio clandestino. Mmm. Uno insalubre, Mmm. Uno a un sacrificio controlado. Es que nosotros estamos asumiendo que todos los pueblos, mmm uno transportan al ganado de un centro cercano. Mmm uno y eso no ocurre. La regla general es, mmm uno que el animal es sacrificado, eh? De manera clandestina para poder abastecer en el pueblo. Y esto sí lo supera el mmm uno esta esta nueva medida del gobierno nacional. Bueno, ya, ya que es el decreto, Eh, para, para No, no para, eh, no para cambiar una forma de sacrificio extraordinaria que tenemos hoy y dañarla uno, sino para tratar de que en unas modalidades que se están desarrollando en distintos lugares de Colombia. Mmm uno en donde efectivamente se está poniendo en riesgo la población cuando consume ese tipo de carne. Mmm uno pueda al contrario, sacrificarla en unas condiciones mejores que lo que lo hace hoy en el potrero no es para tirarse a nadie ni para envenenar a los pobres ni para No, no, no es al revés, pero es para facilitarle. Entiendo eso. El SAC lo acaba, pero acaba de reconocer el ministro que habría una carne para los municipios una carne con una, una carne premium y una carne de menor calidad y una carne diferente, la de los frigoríficos para las para lo que llama centros urbanos, verdad? Así que sí, vamos a tener carne diferente, que es la diferencia entre Chapinero y Bocas de Satin, Claro. Y resulta que aquí legisla para Chapinero, mmm uno y no. Y por fortuna, intro dio un ejemplo más cercano incluso de Chapinero que bocas de satin, Bocas de satin queda muy lejos de Bogotá, pero Murillo no queda tan lejos. Y me encanta ese ejemplo que que dio el ministro y resulta que en Murillo yo pues obviamente no. El la persona que tiene dos o tres animales para sacrificio no los lleva hasta el matadero en Ibagué porque no le resulta rentable hacerlo. Entonces mata el animal en la finca y así se lo y así se lo vende a sus vecinos para que consuman. Héctor, tengo al ministro que yo creo que todavía hay dos preguntas por resolver. Ministro Jaramillo, me escucha? Sí, sí, señor Van ministro, me estaba me estaba diciendo usted y le pediría que que termine la idea porque se nos interrumpió la comunicación. Mmm. Uno. Usted estaba diciendo si le entendí bien, no va a bajar la carne en centros urbanos bajaría solamente en los municipios en donde se van a instalar los los mataderos. Sí, esto no se. Es que esto no es, por ejemplo, Ibagué tiene un matadero, Un matadero que entonces zonas como como todos los municipios aledaños, supongamos, Espinal está cerca. Por ejemplo, Alvarado está cerca. Piedras, cuello. Eso ahí hay un centro grande. Ahí no va a haber mataderos. Mataderos pequeños. Ahí va ese. Ahí hay un matadero, que es un matadero comercial. Un matadero que además tiene frigorífico que tiene cuarto de maduración de carne que llena todas las especificaciones. Y si mañana quisiera exportar, seguramente lo podría hacer porque podría irse a posibilidades de exportación si así lo estima conveniente Sus propietarios Ahí no, ahí no. Ahí no va a aparecer una planta pequeña. No, Esto es para sitios. Repito, alejados en donde no hay. Cerca de eso. Sí, ministro. Plantas, plantas comerciales grandes. Ministro? Si, si, puede ser. En algunos pueblos de Cundinamarca, por ejemplo, que están muy lejos de la de la de de la aquí es de los frigoríficos Guadalupe, cierto? Ese es el sentido de eso. Pero usted, como usted tiene por allá en en, digamos, en Puerto Carreño Entonces tiene que tener Tiene que tener una plantilla Muy bien. Heches que viene con todos los requisitos que tiene. Hay las plantas pequeñas, las plantas pequeñas. Ellas tienen todo su rigor. Tienen tienen sus sus diseños muy claros. Y aquí tiene. Tiene sus controles la la alcaldía tiene que hacer su control con sus con su veterinario tiene que hacer eso quiere decir con su secretaría de salud. Eso eso querría decir. Sí, señor. Va a haber entonces un precio, pero también una calidad diferente entre los centros urbanos. A ministro. A ver si señor, Hay hay un señor acierto. Ahí está mejor. Sí, señor. Vale, Ministro, le quería preguntar. Entonces, si va a haber precios diferentes, uno en los centros urbanos, carne producida por frigoríficos también habría calidad de carne diferente. No, no. Bueno, es que es que esto aquí estamos confundiendo varias cosas y por eso si se lee bien el proyecto una ciudad como Bogotá tiene, tiene tiene su frigorífico, por ejemplo. Ahí se abastece Bogotá. Ese frigorífico tiene un frigorífico que llena todos los requisitos. Hay controles de Lima y Bagué tiene, por ejemplo, su su matadero. Lo mismo corresponde, por ejemplo, para Barranquillas. Medellín tiene sus mataderos. Eso va a seguir operando común y corriente. Esto es más bien para sectores apartados. Pues sí, para municipios que están alejados, que tienen que hacer. Por eso yo mencionaba esa situación de un municipio como Murillo, cerca de cerca del nevado del Ruiz, que tiene que ministro, que tiene que recorrer casi doscientos kilómetros para poder traer un animal para matarlo en Ibagué y volverlo a llevar hasta Murillo. Eso, eso, eso primero. Los animales sufren de estrés. Segundo, las carreteras son complicadas y difíciles. Entonces los animales se aporrean mucho, se deteriora, la carne, se pierde peso, no es cierto? Por eso, por ejemplo, cuando cuando usted para qué va a sacar? Traer el ganado del llano? Traerlo hasta Bogotá? Uno debería sacrificar el ganado en el llano porque pierden menos kilos. Se se beneficia mejor. La carne se maltrata menos, menos los animales y la carne. Cierto. Entonces lo que aquí estamos es tratando de solucionar un problema que no está aquí en las en las grandes ciudades. Ese problema no es de las grandes ciudades son problemas de los de los municipios alejados y que tienen una cierta capacidad porque esto no va a ser para para los municipios muy pequeños mus pequeños van a tener que organizarse entre ellos para poder tener un y y así lo dice, lo estipula y lo estamos. Y vamos a ver cómo les podemos ayudar para que puedan tener su planta de sacrificio. Se unen los municipios y distancias cortas y pueden solucionar el problema para que porque tampoco vamos a incentivar una unas plantas de unas plantas de sacrificio que no cumplan con la normativa para las plantas pequeñas de sacrificio, que tienen que tener todas las condiciones de sanidad. Y por supuesto, eso tienen que tenerlo para poder operar esto. Varios expertos, entre ellos cito al médico Salud Busta, Luis Jorge Hernández, dicen que este decreto puede generar riesgos, entre otros, de un aumento de enfermedades transmitidas por la carne que implicaría deterioro de la salud pública, en especial de niños, niñas y de las poblaciones vulnerables. Quién se va a encargar del detalle y del seguimiento paso a paso del control de salubridad de los mataderos? Luego, por lo que yo le digo, todas estas plantas que están ahí tienen que llenar con los rigores los rigores sanitarios. Un pueblo pequeño generalmente tiene un un médico veterinario. Afortunadamente tenemos médicos veterinarios en muchas partes del país y trabajan muy eficientemente. Entonces, ahí tiene que haber un control sanitario, no solamente por el veterinario que va a hacer un examen, que tiene que hacer un examen antes anterior, el día anterior, porque los animales llegan antes de sacrificio, llegan el día anterior. Es una revisión muy detenida, como siempre se hace por parte del veterinario. Y, por supuesto, inclusive el veterinario tiene que pasar después una de ella ya está, ya está sacrificado. El animal tiene que mirar con rigor, que las vísceras y todo cumpla con los requisitos de que estipula el sacrificio de animales. O sea, una última pregunta entonces No, no, no sería no. Yo creo que es que es lógico esto siempre, pero yo nosotros lo que estamos tratando de solucionar es un problema que nos solicita la gente, que lo vemos de