Banco de la República cierra el año con tasas de interés en 9,25 % tras votación dividida

El bolsillo de los colombianos tendrá que esperar un poco más para ver nuevas reducciones en el costo del dinero. La junta directiva del Banco de la República decidió, en su reunión de este viernes, no mover las tasas de interés y dejarlas quietas en 9,25 %. Aunque muchos esperaban un nuevo recorte, la mayoría de los directivos prefirió la prudencia.

La votación no fue unánime. De los siete integrantes de la Junta, cuatro votaron por mantenerlas igual, mientras que los otros tres pedían bajarlas un poco para seguir reactivando la economía.



¿Por qué no bajaron las tasas?

El banco explicó que, aunque la inflación ha dado algunos respiros, todavía no está en los niveles ideales. En noviembre, el costo de vida se ubicó en el 5,3 %, una cifra que sigue siendo más alta que la que se tenía hace un año. Además, preocupa que las proyecciones de lo que costarán las cosas a futuro han subido.

Blu Radio. Dinero //Foto: referencia

Otro punto clave es la situación del país frente a sus deudas y gastos. El Emisor mencionó que, como no se aprobó la ley de financiamiento, el Gobierno nacional tendrá que hacer ajustes para que las cuentas del presupuesto de 2026 cuadren, lo que genera una señal de alerta en los mercados.

"La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la junta directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta. Los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica, y el balance de riesgos internos y externos", explicó el banco en el comunicado.

