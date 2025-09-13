A pensionados les podrían 'embolatar' la mesada: revelan porque se les demora el pago

Aparentemente, cumplir con la edad de retiro y las semanas de cotización no es suficiente para garantizar que la pensión llegue en la fecha establecida. En Colombia, tanto en Colpensiones como en los fondos privados, el reconocimiento y el pago de la primera mesada requiere de un proceso administrativo complejo, con múltiples validaciones y cálculos que pueden alargar la espera.

La norma indica que el primer desembolso debe realizarse en un máximo de cuatro meses. Sin embargo, en la práctica, hay situaciones que hacen que el proceso se retrase y los pensionados se queden sin recibir a tiempo su pago.



Razones por las que se demora el pago de la pensión

Una de las causas más frecuentes son las inconsistencias en el historial de cotizaciones. Esto ocurre cuando no aparecen todas las semanas registradas, existen errores en los aportes o no se han unificado las cuentas en casos donde la persona cotizó en diferentes fondos. Resolver estos vacíos requiere trámites adicionales e, incluso, demandas para que se reconozcan los tiempos faltantes.

El alto volumen de solicitudes también es un factor que retrasa los desembolsos. Cuando se acumulan procesos, las entidades no logran responder en los plazos fijados. A esto se suma la falta de documentos completos: si el solicitante no entrega desde el inicio todo lo exigido, el trámite queda suspendido hasta que la información esté en regla.

El cálculo de la pensión puede ser otra dificultad. Si el trabajador tuvo una vida laboral con varios empleadores, diferentes tipos de contrato o aportes irregulares, la liquidación se vuelve más extensa y requiere verificaciones adicionales.

Finalmente, los litigios prolongan de manera considerable la espera. Es común que los pensionados deban aguardar mientras la justicia define si una empresa realizó o no los pagos correspondientes a la seguridad social.



Recomendaciones para pensionados en Colombia

Para evitar contratiempos, los expertos aconsejan revisar el historial laboral con anticipación y asegurarse de que estén registradas todas las semanas cotizadas. También es fundamental tener lista toda la documentación exigida por el fondo y entregarla completa desde el inicio del trámite.

Aunque la ley establece plazos máximos, la experiencia de muchos pensionados muestra que la paciencia termina siendo un requisito adicional. Con miles de solicitudes en curso y casos complejos que exigen revisiones minuciosas, los retrasos siguen siendo un obstáculo para quienes esperan con urgencia ese primer pago.